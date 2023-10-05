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"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы - РИА Новости, 05.10.2023
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы
Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T04:50
2023-10-05T04:50
2023-10-05T14:44
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор", — заявил он.Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231005/zapad-1900571565.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительными