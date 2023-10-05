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"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы - РИА Новости, 05.10.2023
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04:50 05.10.2023 (обновлено: 14:44 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/prosba-1900578778.html
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы - РИА Новости, 05.10.2023
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы
Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T04:50
2023-10-05T14:44
в мире
украина
сша
киев
сергей лавров
владимир зеленский
нато
пентагон
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор&quot;, — заявил он.Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы

Макгрегор назвал просьбы Зеленского о финансировании Украины отвратительными

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор", — заявил он.

Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаСШАКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОПентагон
 
 
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