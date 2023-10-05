https://ria.ru/20231005/prosba-1900578778.html

"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы

"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы - РИА Новости, 05.10.2023

"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы

Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:50

2023-10-05T04:50

2023-10-05T14:44

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сергей лавров

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нато

пентагон

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор", — заявил он.Дуглас Макгрегор неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231005/zapad-1900571565.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, пентагон