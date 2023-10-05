https://ria.ru/20231005/pro-1900638552.html

Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО

Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО - РИА Новости, 05.10.2023

Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО

Система противоракетной обороны развернута над Варшавой впервые в истории, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, встречаясь с военными. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:05

2023-10-05T12:05

2023-10-05T12:05

в мире

варшава

мариуш блащак

польша

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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Система противоракетной обороны развернута над Варшавой впервые в истории, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, встречаясь с военными. "Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории", - сказал Блащак. Он отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс ПРО Patriot. Противоракетная обороны Варшавы развернута "с использованием очень современной техники, думаю, что это самая современная техника в мире – система Patriot", - рассказал министр. По его словам, боевые дежурства в рамках ПРО Варшавы начнутся с будущей пятницы.

https://ria.ru/20230907/polsha-1894808134.html

варшава

польша

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в мире, варшава, мариуш блащак, польша