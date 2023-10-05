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Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО - РИА Новости, 05.10.2023
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12:05 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pro-1900638552.html
Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО
Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО - РИА Новости, 05.10.2023
Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО
Система противоракетной обороны развернута над Варшавой впервые в истории, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, встречаясь с военными. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:05
2023-10-05T12:05
в мире
варшава
мариуш блащак
польша
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Система противоракетной обороны развернута над Варшавой впервые в истории, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, встречаясь с военными. "Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории", - сказал Блащак. Он отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс ПРО Patriot. Противоракетная обороны Варшавы развернута "с использованием очень современной техники, думаю, что это самая современная техника в мире – система Patriot", - рассказал министр. По его словам, боевые дежурства в рамках ПРО Варшавы начнутся с будущей пятницы.
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в мире, варшава, мариуш блащак, польша
В мире, Варшава, Мариуш Блащак, Польша
Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО

Блащак заявил о развертывании впервые в истории системы ПРО над Варшавой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Система противоракетной обороны развернута над Варшавой впервые в истории, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, встречаясь с военными.
«
"Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории", - сказал Блащак.
Он отметил, что основой системы противоракетной обороны Варшавы является американский комплекс ПРО Patriot.
Противоракетная обороны Варшавы развернута "с использованием очень современной техники, думаю, что это самая современная техника в мире – система Patriot", - рассказал министр.
По его словам, боевые дежурства в рамках ПРО Варшавы начнутся с будущей пятницы.
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