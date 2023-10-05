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Огуречное варенье из Подмосковья стало призером всероссийского конкурса - РИА Новости, 05.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:21 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/prizer-1900774811.html
Огуречное варенье из Подмосковья стало призером всероссийского конкурса
Огуречное варенье из Подмосковья стало призером всероссийского конкурса - РИА Новости, 05.10.2023
Огуречное варенье из Подмосковья стало призером всероссийского конкурса
Огуречное варенье "Огуречная столица" из Луховиц заняло третье место во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" Центрального и Северо-Западного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:21
2023-10-05T18:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
георгий филимонов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Огуречное варенье "Огуречная столица" из Луховиц заняло третье место во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" Центрального и Северо-Западного федеральных округов, за первое место боролись 438 авторов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В конкурсе участвовали 438 авторов и производителей туристических сувениров из 27 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации "Гастрономический сувенир", получив от судей конкурса высокие оценки продукции: варенья, мармелада и зефира из огурцов", - сообщил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По его словам, в декабре "Огуречная столица" представит Подмосковье на общенациональном финале, где будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России. Всего из Центрального федерального округа на конкурсе было представлено 315 изделий, 43 из которых из Московской области.
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московская область (подмосковье), россия, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Георгий Филимонов

Огуречное варенье из Подмосковья стало призером всероссийского конкурса

CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (cropped) / Огуречное варенье "Огуречная столица" из Луховиц
Огуречное варенье Огуречная столица из Луховиц - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (cropped) /
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Огуречное варенье "Огуречная столица" из Луховиц заняло третье место во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" Центрального и Северо-Западного федеральных округов, за первое место боролись 438 авторов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В конкурсе участвовали 438 авторов и производителей туристических сувениров из 27 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации "Гастрономический сувенир", получив от судей конкурса высокие оценки продукции: варенья, мармелада и зефира из огурцов", - сообщил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
По его словам, в декабре "Огуречная столица" представит Подмосковье на общенациональном финале, где будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России. Всего из Центрального федерального округа на конкурсе было представлено 315 изделий, 43 из которых из Московской области.
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Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияГеоргий Филимонов
 
 
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