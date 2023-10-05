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Путин назвал главные принципы развития цивилизации
Путин назвал главные принципы развития цивилизации - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал главные принципы развития цивилизации
Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:47
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин."Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство хочет самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как в давнем, так и в современном и в ценностях народа", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900687871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
В мире, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Путин назвал главные принципы развития цивилизации
Путин назвал многообразие и самодостаточность главными компонентами цивилизации