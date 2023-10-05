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Путин назвал главные принципы развития цивилизации - РИА Новости, 05.10.2023
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17:09 05.10.2023 (обновлено: 17:47 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/printsipy-1900745470.html
Путин назвал главные принципы развития цивилизации
Путин назвал главные принципы развития цивилизации - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал главные принципы развития цивилизации
Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:47
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин."Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство хочет самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как в давнем, так и в современном и в ценностях народа", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
В мире, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Путин назвал главные принципы развития цивилизации

Путин назвал многообразие и самодостаточность главными компонентами цивилизации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство хочет самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как в давнем, так и в современном и в ценностях народа", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Вчера, 17:15
 
В миреВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Россия
 
 
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