https://ria.ru/20231005/printsipy-1900745470.html

Путин назвал главные принципы развития цивилизации

Путин назвал главные принципы развития цивилизации - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал главные принципы развития цивилизации

Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:47

в мире

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Основными качествами развития государства-цивилизации являются многообразие и самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин."Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Два основных компонента. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство хочет самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте, как в давнем, так и в современном и в ценностях народа", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900687871.html

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2023

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в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия