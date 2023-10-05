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В Нижегородской области мужчину осудили за тройное убийство спустя 24 года - РИА Новости, 05.10.2023
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14:48 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/prigovor-1900691660.html
В Нижегородской области мужчину осудили за тройное убийство спустя 24 года
В Нижегородской области мужчину осудили за тройное убийство спустя 24 года - РИА Новости, 05.10.2023
В Нижегородской области мужчину осудили за тройное убийство спустя 24 года
Мужчину, совершившего 24 года назад тройное убийство в Нижегородской области и пойманного на Урале, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:48
2023-10-05T14:48
происшествия
нижегородская область
урал
семеновский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Мужчину, совершившего 24 года назад тройное убийство в Нижегородской области и пойманного на Урале, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что в августе 1999 года молодой человек на территории лесопильного цеха в деревне Беласовка Семеновского района из неприязни к владельцу цеха и его брату нанес каждому из них удар ножом в живот. После этого он зашел в дом одного из потерпевших, где находились его 9-летний сын и знакомый семьи. Увидев человека с ножом в руке, друг семьи попытался защитить ребенка, но злоумышленник нанес ему ножом не менее 12 ударов в шею, грудь, поясницу, убив на месте. В ту же ночь скончались владелец лесопилки и его брат. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "После совершенного преступления виновник, несмотря на наличие семьи и новорожденного сына, скрылся. Спустя более чем 23 года в результате оперативных мероприятий он был задержан в Ханты-Мансийском автономном округе с паспортом, оформленным на иное лицо", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе судебного разбирательства подсудимый настаивал на версии о необходимой обороне. "По результатам слушания суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, назначил фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231003/ubiytsy-1900201511.html
нижегородская область
урал
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происшествия, нижегородская область, урал, семеновский район
Происшествия, Нижегородская область, Урал, Семеновский район
В Нижегородской области мужчину осудили за тройное убийство спустя 24 года

В Нижегородской области мужчину посадили пожизненно за убийство спустя 24 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Мужчину, совершившего 24 года назад тройное убийство в Нижегородской области и пойманного на Урале, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в августе 1999 года молодой человек на территории лесопильного цеха в деревне Беласовка Семеновского района из неприязни к владельцу цеха и его брату нанес каждому из них удар ножом в живот. После этого он зашел в дом одного из потерпевших, где находились его 9-летний сын и знакомый семьи. Увидев человека с ножом в руке, друг семьи попытался защитить ребенка, но злоумышленник нанес ему ножом не менее 12 ударов в шею, грудь, поясницу, убив на месте. В ту же ночь скончались владелец лесопилки и его брат. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"После совершенного преступления виновник, несмотря на наличие семьи и новорожденного сына, скрылся. Спустя более чем 23 года в результате оперативных мероприятий он был задержан в Ханты-Мансийском автономном округе с паспортом, оформленным на иное лицо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства подсудимый настаивал на версии о необходимой обороне. "По результатам слушания суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, назначил фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - подчеркивается в сообщении.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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ПроисшествияНижегородская областьУралСеменовский район
 
 
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