https://ria.ru/20231005/pravo-1900824850.html

У России есть право выйти из ДВЗЯИ, считает эксперт

У России есть право выйти из ДВЗЯИ, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2023

У России есть право выйти из ДВЗЯИ, считает эксперт

У России есть право выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Москва ратифицировала этот документ с поправкой: выход возможен при... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:46

2023-10-05T22:46

2023-10-05T22:46

россия

сша

москва

алексей фененко

владимир путин

сергей рябков

мгу имени м. в. ломоносова

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. У России есть право выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Москва ратифицировала этот документ с поправкой: выход возможен при угрозе национальным интересам, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. "Это на самом деле возможно... Россия ратифицировала его (ДВЗЯИ - ред.) с очень важной поправкой: если будет угроза российским национальным интересам, то она будет вправе выйти из этого договора. По крайней мере, оставляет за собой такое право", - сказал Фененко в беседе с агентством. Эксперт рассказал, что у ДВЗЯИ есть международная система мониторинга - совокупность станций, которые опутывают землю и передают информацию в специальный центр в Вене, технический секретариат ДВЗЯИ. "Большая часть этих станций находится на территории союзников США: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Европа... Если Россия прервет сотрудничество с венским центром передачи данных, то это будет означать кризис всей системы. Получается, деньги американцев были потрачены напрасно. Россия вполне может и должна сделать подобный ответ на санкции: просто прервать сотрудничество с венским центром и прекратить туда поставку данных", - подчеркнул Фененко. По мнению эксперта, Индия и Пакистан отказались ратифицировать ДВЗЯИ именно из-за его "дискриминационного характера", так как большинство станций наблюдения находятся на территории союзников Штатов. "Наш шаг будет понят... Россия может четко заявить, что это ответ на санкции", - резюмировал Фененко. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html

https://ria.ru/20231005/ratifikatsiya-1900816335.html

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

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россия, сша, москва, алексей фененко, владимир путин, сергей рябков, мгу имени м. в. ломоносова, госдума рф