https://ria.ru/20231005/pozhar-1900641729.html

В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын

В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын - РИА Новости, 05.10.2023

В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын

Женщина с маленьким сыном погибли при пожаре в частном доме в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:14

происшествия

жилье

санкт-петербург

красносельский район

пожар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Женщина с маленьким сыном погибли при пожаре в частном доме в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту гибели женщины и ее малолетнего сына в результате пожара", - говорится в сообщении. Установлено, что ночью 5 октября в частном доме в одном из садоводств района после пожара обнаружены тела местной жительницы и ее малолетнего сына 2020 года рождения. Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что отцу семейства удалось спастись, он также пытался вызволить из огня жену и сына, но двухэтажный дом сгорел очень быстро.

https://ria.ru/20231005/pozhar-1900593247.html

https://ria.ru/20231004/pozhar-1900321778.html

санкт-петербург

красносельский район

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происшествия, жилье, санкт-петербург, красносельский район, пожар