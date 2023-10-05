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В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын - РИА Новости, 05.10.2023
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12:13 05.10.2023 (обновлено: 12:14 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/pozhar-1900641729.html
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын - РИА Новости, 05.10.2023
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын
Женщина с маленьким сыном погибли при пожаре в частном доме в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:13
2023-10-05T12:14
происшествия
жилье
санкт-петербург
красносельский район
пожар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Женщина с маленьким сыном погибли при пожаре в частном доме в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. "Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту гибели женщины и ее малолетнего сына в результате пожара", - говорится в сообщении. Установлено, что ночью 5 октября в частном доме в одном из садоводств района после пожара обнаружены тела местной жительницы и ее малолетнего сына 2020 года рождения. Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что отцу семейства удалось спастись, он также пытался вызволить из огня жену и сына, но двухэтажный дом сгорел очень быстро.
https://ria.ru/20231005/pozhar-1900593247.html
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санкт-петербург
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происшествия, жилье, санкт-петербург, красносельский район, пожар
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Красносельский район, Пожар
В Петербурге при пожаре в частном доме погибли женщина и ее маленький сын

Прокуратура: в Петербурге при пожаре погибли женщина и ее маленький сын

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Женщина с маленьким сыном погибли при пожаре в частном доме в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту гибели женщины и ее малолетнего сына в результате пожара", - говорится в сообщении.
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Установлено, что ночью 5 октября в частном доме в одном из садоводств района после пожара обнаружены тела местной жительницы и ее малолетнего сына 2020 года рождения.
Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что отцу семейства удалось спастись, он также пытался вызволить из огня жену и сына, но двухэтажный дом сгорел очень быстро.
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ПроисшествияЖильеСанкт-ПетербургКрасносельский районПожар
 
 
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