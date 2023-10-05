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Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку" - РИА Новости, 05.10.2023
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18:55 05.10.2023 (обновлено: 19:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/potok-1900784596.html
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"
Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:55
2023-10-05T19:49
в мире
россия
украина
владимир путин
турецкий поток
северный поток
европа
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос о теракте на "Северных потоках".Он отметил, что российские корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря."Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает - делайте выводы сами", - заявил президент РФ.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, владимир путин, турецкий поток, северный поток, европа
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Турецкий поток, Северный поток, Европа
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"

Путин: украинцы пытаются атаковать "Турецкий поток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос о теракте на "Северных потоках".
Он отметил, что российские корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря.
"Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает - делайте выводы сами", - заявил президент РФ.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки
8 сентября, 15:42
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинТурецкий потокСеверный потокЕвропа
 
 
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