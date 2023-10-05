https://ria.ru/20231005/potok-1900784596.html

Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"

Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку" - РИА Новости, 05.10.2023

Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"

Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:55

2023-10-05T18:55

2023-10-05T19:49

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос о теракте на "Северных потоках".Он отметил, что российские корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря."Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает - делайте выводы сами", - заявил президент РФ.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230908/potoki-1895022570.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, турецкий поток, северный поток, европа