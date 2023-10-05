https://ria.ru/20231005/potok-1900784596.html
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"
Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:55
2023-10-05T18:55
2023-10-05T19:49
в мире
россия
украина
владимир путин
турецкий поток
северный поток
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_bd3fa6c9212a95221f7a2c30af072a39.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос о теракте на "Северных потоках".Он отметил, что российские корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря."Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает - делайте выводы сами", - заявил президент РФ.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230908/potoki-1895022570.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5091070c5fe80fa90ac20a20e26013d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, турецкий поток, северный поток, европа
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Турецкий поток, Северный поток, Европа
Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку"
Путин: украинцы пытаются атаковать "Турецкий поток"