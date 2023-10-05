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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:16
2023-10-05T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат, сообщило Минобороны России.Отмечается, что подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Тимковка и Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 "Paladin", а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 170 военных на Купянском направлении