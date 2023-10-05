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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:16

2023-10-05T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат, сообщило Минобороны России.Отмечается, что подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Тимковка и Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 "Paladin", а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны.

луганская народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область