Рейтинг@Mail.ru
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:57 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900695017.html
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области
Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:57
2023-10-05T14:57
надежные люди
херсонская область
динской район
кубанское казачье войско
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900689586_0:573:960:1113_1920x0_80_0_0_1305bd5e26ff4b325c6e4c73fb92d947.jpg
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в поселке Антоновка, помогли казаки из стрелкового батальона, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Отправили гумпомощь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Антоновка Херсонской области – ред.). Были переданы три коробки – это иконы, причастное вино и другая церковная утварь", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь иерей Максимец, настоятель храма Вознесения Господня в станице Пластуновской Динского района, собрал впервые и планирует помогать дальше. Груз отвезли кубанские казаки, входящие в состав стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области. Сами казаки посещают богослужения каждое воскресенье.
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html
херсонская область
динской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900689586_0:417:960:1137_1920x0_80_0_0_4aad0ffe7385199dff287caab8a8cd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , динской район, кубанское казачье войско, религия
Надежные люди, Херсонская область , Динской район, Кубанское казачье войско, Религия

На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области

© Фото : Предоставлено пресс-службой Кубанского казачьего войскаКазаки с гуманитарным грузом на фоне Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области
Казаки с гуманитарным грузом на фоне Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой Кубанского казачьего войска
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в поселке Антоновка, помогли казаки из стрелкового батальона, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
«
"Отправили гумпомощь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Антоновка Херсонской области – ред.). Были переданы три коробки – это иконы, причастное вино и другая церковная утварь", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что гуманитарную помощь иерей Максимец, настоятель храма Вознесения Господня в станице Пластуновской Динского района, собрал впервые и планирует помогать дальше. Груз отвезли кубанские казаки, входящие в состав стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области. Сами казаки посещают богослужения каждое воскресенье.
Кубанские казаки с начала СВО отправили свыше 2,2 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
3 сентября, 20:32
 
Надежные людиХерсонская областьДинской районКубанское казачье войскоРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала