https://ria.ru/20231005/pomosch-1900695017.html

На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области

На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023

На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области

Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:57

2023-10-05T14:57

2023-10-05T14:57

надежные люди

херсонская область

динской район

кубанское казачье войско

религия

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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в поселке Антоновка, помогли казаки из стрелкового батальона, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Отправили гумпомощь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Антоновка Херсонской области – ред.). Были переданы три коробки – это иконы, причастное вино и другая церковная утварь", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь иерей Максимец, настоятель храма Вознесения Господня в станице Пластуновской Динского района, собрал впервые и планирует помогать дальше. Груз отвезли кубанские казаки, входящие в состав стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области. Сами казаки посещают богослужения каждое воскресенье.

https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html

херсонская область

динской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , динской район, кубанское казачье войско, религия