https://ria.ru/20231005/pomosch-1900695017.html
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023
На Кубани настоятель храма с казаками собрал помощь для Херсонской области
Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:57
2023-10-05T14:57
2023-10-05T14:57
надежные люди
херсонская область
динской район
кубанское казачье войско
религия
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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в поселке Антоновка, помогли казаки из стрелкового батальона, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Отправили гумпомощь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Антоновка Херсонской области – ред.). Были переданы три коробки – это иконы, причастное вино и другая церковная утварь", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что гуманитарную помощь иерей Максимец, настоятель храма Вознесения Господня в станице Пластуновской Динского района, собрал впервые и планирует помогать дальше. Груз отвезли кубанские казаки, входящие в состав стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области. Сами казаки посещают богослужения каждое воскресенье.
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , динской район, кубанское казачье войско, религия
Надежные люди, Херсонская область , Динской район, Кубанское казачье войско, Религия
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Настоятель храма станицы Пластуновской на Кубани Павел Максимец собрал гумпомощь с церковной утварью для богослужения в Херсонской области, доставить её в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный в поселке Антоновка, помогли казаки из стрелкового батальона, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
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"Отправили гумпомощь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Антоновка Херсонской области – ред.). Были переданы три коробки – это иконы, причастное вино и другая церковная утварь", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что гуманитарную помощь иерей Максимец, настоятель храма Вознесения Господня в станице Пластуновской Динского района, собрал впервые и планирует помогать дальше. Груз отвезли кубанские казаки, входящие в состав стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области. Сами казаки посещают богослужения каждое воскресенье.
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации