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Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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13:27 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:27
2023-10-05T13:27
сша
украина
европа
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - заявил Борель журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде. Однако, по его словам, помощь США необходима украинцам, и Евросоюз рассчитывает на ее возобновление. Выступление Борреля транслировалось на сайте ЕС.
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сша, украина, европа, жозеп боррель, евросоюз, в мире
США, Украина, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

Боррель: ЕС увеличивает помощь Украине, но заменить США в этом не может

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - заявил Борель журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.
Однако, по его словам, помощь США необходима украинцам, и Евросоюз рассчитывает на ее возобновление.
Выступление Борреля транслировалось на сайте ЕС.
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