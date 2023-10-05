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Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:27
2023-10-05T13:27
2023-10-05T13:27
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - заявил Борель журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде. Однако, по его словам, помощь США необходима украинцам, и Евросоюз рассчитывает на ее возобновление. Выступление Борреля транслировалось на сайте ЕС.
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сша, украина, европа, жозеп боррель, евросоюз, в мире
США, Украина, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Боррель: ЕС увеличивает помощь Украине, но заменить США в этом не может