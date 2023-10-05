https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html

В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023

В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

Восьмой пакет военной помощи для Украины остается пока "декларацией о намерениях", а ресурсы Италии небезграничны, приводит газета Avvenire слова министра... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:09

2023-10-05T10:09

2023-10-05T11:28

специальная военная операция на украине

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италия

украина

гуидо крозетто

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РИМ, 5 окт — РИА Новости. Восьмой пакет военной помощи для Украины остается пока "декларацией о намерениях", а ресурсы Италии небезграничны, приводит газета Avvenire слова министра обороны Гуидо Крозетто. "Готовность отправить восьмой пакет есть. Но его не существует, потому что пока не будет списка материалов, это только декларация о намерениях", — сказал Крозетто на полях мероприятия медиакомпании Sky.Он пояснил, что для поставок вооружений нужно проверить, что имеется у министерства и что можно отправить, не ставя под угрозу уровень обороноспособности Италии. "Италия сделала много, уделив большое внимание системам противовоздушной обороны <…>. Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, дальше возможностей не так много", — добавил Крозетто.Всего Италия выделила Украине семь пакетов военной помощи. Так, например, в шестой вошла современная система ПВО Samp-T. В целом список засекречен, но глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни неоднократно заверял, что Италия не будет отправлять Киеву вооружения, которые позволят наносить удары за пределами украинской территории. В январе, по оценке Таяни, общий объем итальянской помощи составил около миллиарда евро. По информации газеты La Repubblica, восьмой пакет может быть готов к концу года, но пока процесс осложняется бюджетными вопросами и отсутствием доступных военных материалов. Таяни отмечал, что в новый пакет войдет не только летальное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения. Как писали итальянские СМИ, туда могут включить также зенитные системы или же боеприпасы и средства борьбы с дронами.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510785.html

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html

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в мире, италия, украина, гуидо крозетто