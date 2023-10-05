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Помощь США Украине не прекратится, считает активистка - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 05.10.2023 (обновлено: 08:23 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900586444.html
Помощь США Украине не прекратится, считает активистка
Помощь США Украине не прекратится, считает активистка - РИА Новости, 05.10.2023
Помощь США Украине не прекратится, считает активистка
Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин считает, что между американскими законодателями образовалась еще одна "трещина" касательно... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:19
2023-10-05T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин считает, что между американскими законодателями образовалась еще одна "трещина" касательно помощи Украине, но она, тем не менее, не достаточна, чтобы прекратить поставки полностью. "Военная помощь все равно будет оказана, потому что достаточно и республиканцев, и демократов, которые проголосуют за это", - сказала она РИА Новости. При этом активистка отметила, что данные разногласия образовали еще одну "трещину" между законодателями, но даже она недостаточна, чтобы остановить поддержку Киева. Тем не менее, существует "большой разрыв" между ними, подчеркнула Бенджамин. "Американский народ... признает, что это (помощь Украине - ред.) просто забирает их налоговые отчисления и выбрасывает их в черную дыру, и что было бы гораздо разумнее сесть за стол переговоров", - резюмировала она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900576847.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Помощь США Украине не прекратится, считает активистка

Активистка Codepink Бенджамин: военная помощь США Украине не прекратится

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин считает, что между американскими законодателями образовалась еще одна "трещина" касательно помощи Украине, но она, тем не менее, не достаточна, чтобы прекратить поставки полностью.
«
"Военная помощь все равно будет оказана, потому что достаточно и республиканцев, и демократов, которые проголосуют за это", - сказала она РИА Новости.
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При этом активистка отметила, что данные разногласия образовали еще одну "трещину" между законодателями, но даже она недостаточна, чтобы остановить поддержку Киева. Тем не менее, существует "большой разрыв" между ними, подчеркнула Бенджамин.
«
"Американский народ... признает, что это (помощь Украине - ред.) просто забирает их налоговые отчисления и выбрасывает их в черную дыру, и что было бы гораздо разумнее сесть за стол переговоров", - резюмировала она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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