https://ria.ru/20231005/polsha-1900720908.html

В Варшаве нашли тела украинки и россиянина

В Варшаве нашли тела украинки и россиянина - РИА Новости, 05.10.2023

В Варшаве нашли тела украинки и россиянина

В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела граждан Украины и России, пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на местную прокуратуру. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:08

2023-10-05T16:08

2023-10-05T16:48

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ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости. В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела граждан Украины и России, пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на местную прокуратуру."Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские приняли вызов от семьи погибшего, который перестал выходить на связь. Дежурный патруль выехал по адресу его проживания и опросил жителей дома. По их словам, накануне между мужчиной и женщиной произошел конфликт. "Они повздорили на улице, затем ссора перетекла в квартиру. На следующее утро соседи слышали, как оттуда доносились женские крики", — рассказали очевидцы.В итоге силовики вызвали пожарных, которые вскрыли входную дверь в квартиру, где обнаружили два тела.В качестве одной из версий произошедшего варшавская прокуратура рассматривает так называемое расширенное самоубийство.

https://ria.ru/20230912/pisma-1895979383.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html

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варшава, польша, украина, в мире, общество, происшествия, россия