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В Варшаве нашли тела украинки и россиянина
В Варшаве нашли тела украинки и россиянина - РИА Новости, 05.10.2023
В Варшаве нашли тела украинки и россиянина
В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела граждан Украины и России, пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на местную прокуратуру. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:08
2023-10-05T16:08
2023-10-05T16:48
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ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости. В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела граждан Украины и России, пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на местную прокуратуру."Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские приняли вызов от семьи погибшего, который перестал выходить на связь. Дежурный патруль выехал по адресу его проживания и опросил жителей дома. По их словам, накануне между мужчиной и женщиной произошел конфликт. "Они повздорили на улице, затем ссора перетекла в квартиру. На следующее утро соседи слышали, как оттуда доносились женские крики", — рассказали очевидцы.В итоге силовики вызвали пожарных, которые вскрыли входную дверь в квартиру, где обнаружили два тела.В качестве одной из версий произошедшего варшавская прокуратура рассматривает так называемое расширенное самоубийство.
https://ria.ru/20230912/pisma-1895979383.html
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html
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варшава, польша, украина, в мире, общество, происшествия, россия
Варшава, Польша, Украина, В мире, Общество, Происшествия, Россия
В Варшаве нашли тела украинки и россиянина
В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела украинки и россиянина
ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости.
В Варшаве полиция обнаружила в жилом доме тела граждан Украины и России, пишет портал Wawa Hot News
со ссылкой на местную прокуратуру.
"Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше
, а мужчина был россиянином", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что полицейские приняли вызов от семьи погибшего, который перестал выходить на связь. Дежурный патруль выехал по адресу его проживания и опросил жителей дома. По их словам, накануне между мужчиной и женщиной произошел конфликт.
"Они повздорили на улице, затем ссора перетекла в квартиру. На следующее утро соседи слышали, как оттуда доносились женские крики", — рассказали очевидцы.
В итоге силовики вызвали пожарных, которые вскрыли входную дверь в квартиру, где обнаружили два тела.
В качестве одной из версий произошедшего варшавская прокуратура рассматривает так называемое расширенное самоубийство.
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