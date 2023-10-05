https://ria.ru/20231005/polsha-1900599551.html

В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали

В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали - РИА Новости, 05.10.2023

В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали

Два поезда столкнулись в польской Гдыне, сообщает Государственная пожарная служба Поморского воеводства. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:58

2023-10-05T09:58

2023-10-05T09:58

в мире

авто

польша

поморское воеводство

происшествия

поезда

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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Два поезда столкнулись в польской Гдыне, сообщает Государственная пожарная служба Поморского воеводства. "На станции Гдыня-главная столкнулись поезд и электричка. Оба состава двигались навстречу друг другу", – говорится в сообщении. По информации спасателей, на данный момент известно о пяти пострадавших. Информации о погибших не поступало. По предварительной информации, столкновение произошло "вероятно из-за того, что электричка проигнорировала сигнал остановки". Один из вагонов сошел с рельсов и перевернулся на бок. В настоящее время к работающим на месте спасателям направляется помощь из ближайшего Тчева.

https://ria.ru/20231004/otravlenie-1900469346.html

https://ria.ru/20231002/videniya-1900042680.html

польша

поморское воеводство

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в мире, авто, польша, поморское воеводство, происшествия, поезда