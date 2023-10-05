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В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали - РИА Новости, 05.10.2023
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09:58 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/polsha-1900599551.html
В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали
В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали - РИА Новости, 05.10.2023
В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали
Два поезда столкнулись в польской Гдыне, сообщает Государственная пожарная служба Поморского воеводства. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:58
2023-10-05T09:58
в мире
авто
польша
поморское воеводство
происшествия
поезда
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Два поезда столкнулись в польской Гдыне, сообщает Государственная пожарная служба Поморского воеводства. "На станции Гдыня-главная столкнулись поезд и электричка. Оба состава двигались навстречу друг другу", – говорится в сообщении. По информации спасателей, на данный момент известно о пяти пострадавших. Информации о погибших не поступало. По предварительной информации, столкновение произошло "вероятно из-за того, что электричка проигнорировала сигнал остановки". Один из вагонов сошел с рельсов и перевернулся на бок. В настоящее время к работающим на месте спасателям направляется помощь из ближайшего Тчева.
https://ria.ru/20231004/otravlenie-1900469346.html
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в мире, авто, польша, поморское воеводство, происшествия, поезда
В мире, Авто, Польша, Поморское воеводство, Происшествия, поезда
В Польше столкнулись два поезда, пять человек пострадали

Поморское воеводство: два поезда столкнулись в Гдыне, пять человек пострадали

CC0 / ubahnverleih / Поезд в Польше
Поезд в Польше - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
CC0 / ubahnverleih /
Поезд в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Два поезда столкнулись в польской Гдыне, сообщает Государственная пожарная служба Поморского воеводства.
"На станции Гдыня-главная столкнулись поезд и электричка. Оба состава двигались навстречу друг другу", – говорится в сообщении.
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По информации спасателей, на данный момент известно о пяти пострадавших. Информации о погибших не поступало.
По предварительной информации, столкновение произошло "вероятно из-за того, что электричка проигнорировала сигнал остановки".
Один из вагонов сошел с рельсов и перевернулся на бок. В настоящее время к работающим на месте спасателям направляется помощь из ближайшего Тчева.
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