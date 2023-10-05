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Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:35
2023-10-05T23:35
2023-10-05T23:35
в мире
польша
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европейский совет
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза. "У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза", - заявил Туск на встрече с избирателями в четверг. Он отметил, что, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это "будет в сто раз хуже, чем для Великобритании". По словам Туска, около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что "оттуда шла река денег и границы открыты". Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого "достаточно одного голосования в сейме".
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в мире, польша, европа, ярослав качиньский, евросоюз, европейский совет, дональд туск
В мире, Польша, Европа, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Европейский совет, Дональд Туск
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.
«
"У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе
— и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза", - заявил Туск на встрече с избирателями в четверг.
Он отметил, что, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это "будет в сто раз хуже, чем для Великобритании".
По словам Туска, около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что "оттуда шла река денег и границы открыты".
Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого "достаточно одного голосования в сейме".
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