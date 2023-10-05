Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:35
2023-10-05T23:35
в мире
польша
европа
ярослав качиньский
евросоюз
европейский совет
дональд туск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза. "У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза", - заявил Туск на встрече с избирателями в четверг. Он отметил, что, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это "будет в сто раз хуже, чем для Великобритании". По словам Туска, около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что "оттуда шла река денег и границы открыты". Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого "достаточно одного голосования в сейме".
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, европа, ярослав качиньский, евросоюз, европейский совет, дональд туск
В мире, Польша, Европа, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Европейский совет, Дональд Туск
Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.
«
"У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза", - заявил Туск на встрече с избирателями в четверг.
Он отметил, что, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это "будет в сто раз хуже, чем для Великобритании".
По словам Туска, около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что "оттуда шла река денег и границы открыты".
Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого "достаточно одного голосования в сейме".
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России
20 сентября, 08:00
 
В миреПольшаЕвропаЯрослав КачиньскийЕвросоюзЕвропейский советДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала