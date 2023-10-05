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Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС - РИА Новости, 05.10.2023

Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:35

2023-10-05T23:35

2023-10-05T23:35

в мире

польша

европа

ярослав качиньский

евросоюз

европейский совет

дональд туск

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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза. "У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза", - заявил Туск на встрече с избирателями в четверг. Он отметил, что, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это "будет в сто раз хуже, чем для Великобритании". По словам Туска, около 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что "оттуда шла река денег и границы открыты". Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого "достаточно одного голосования в сейме".

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

европа

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в мире, польша, европа, ярослав качиньский, евросоюз, европейский совет, дональд туск