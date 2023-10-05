https://ria.ru/20231005/politika-1900790798.html

Путин назвал политизацию G20 путем к самоликвидации

Путин назвал политизацию G20 путем к самоликвидации - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал политизацию G20 путем к самоликвидации

Решения, которые принимались на саммите "двадцатки", удалось деполитизировать, это заслуга индийского руководства и лично премьер-министр Индии Нарендры Моди,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:17

2023-10-05T19:17

2023-10-05T19:41

в мире

большая двадцатка

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Решения, которые принимались на саммите "двадцатки", удалось деполитизировать, это заслуга индийского руководства и лично премьер-министр Индии Нарендры Моди, заявил президент России Владимир Путин."Политизация "двадцатки" – просто верный путь к ее самоликвидации, а индийскому руководству удалось этого избежать, и это безусловно успех", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Премьер-министру удалось деполитизировать решения, которые принимались на "двадцатке", и это единственно правильный подход", - сказал Путин.Он отметил, что работа "двадцатки" — это, безусловно, успех индийского руководства и лично премьер-министра. Индийское руководство смогло найти и добиться баланса соблюдения интересов разных стран, в том числе и в декларации, подчеркнул президент.Он добавил, что Индия — древнейшая мировая цивилизация, мощная и с огромным потенциалом. Россия тоже отдельная цивилизация. "Нам между всеми цивилизациями, а это не единственные мировые цивилизации, надо наладить диалог, баланс интересов и механизмы соблюдения этого баланса", - пояснил Путин.Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html

индия

россия

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в мире, большая двадцатка, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, международный дискуссионный клуб "валдай"