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Путин прокомментировал отношения России и Японии - РИА Новости, 05.10.2023
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19:08 05.10.2023 (обновлено: 19:42 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html
Путин прокомментировал отношения России и Японии
Путин прокомментировал отношения России и Японии - РИА Новости, 05.10.2023
Путин прокомментировал отношения России и Японии
Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, это было сделано со стороны Токио, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:08
2023-10-05T19:42
япония
россия
токио
в мире
владимир путин
азия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, это было сделано со стороны Токио, заявил президент Владимир Путин."Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай."Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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япония, россия, токио, в мире, владимир путин, азия
Япония, Россия, Токио, В мире, Владимир Путин, Азия
Путин прокомментировал отношения России и Японии

Путин: Россия готова к сотрудничеству с Японией, если Токио проявит инициативу

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, это было сделано со стороны Токио, заявил президент Владимир Путин.
"Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай.
"Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали", - добавил Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Бывший премьер прокомментировал позицию Японии в отношении России
9 июня, 11:12
 
ЯпонияРоссияТокиоВ миреВладимир ПутинАзия
 
 
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