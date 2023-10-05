https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичей в воскресенье ожидают штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:02
2023-10-05T09:02
2023-10-05T09:02
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидают штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу в Центральную Россию нагрянет очередной североатлантический циклон, который обрушится обложными дождями, выпадет 8,3 миллиметра осадков, и вновь штормовым ветром в порывах до 17 метров в секунду. Ночью плюс 8 - плюс 10, днем плюс 9 - плюс 11", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в субботу дожди усилятся и приобретут ливневый характер – выпадет 20,7 миллиметра осадков. Показания термометров продолжат рушатся – ночью похолодает до плюс 1 - плюс 3, днем всего плюс 6 - плюс 8. Ветрено – до 13 метров в секунду. "В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега, ожидается 9,1 миллиметра, ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового – в порывах до 20 метров в секунду, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до 1-3 километров, из-за ухудшения метоминимумов погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал метеоролог. По его словам, на земле очагово начнёт формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве могут появиться символические 0,2 сантиметра, по области местами до 1-3 сантиметров, которые ко вторнику растают. "Ночью похолодает до нуля - плюс 2, днем плюс 1 - плюс 3, однако из-за сильного пронизывающего ветра сработает "балтийский синдром", и будет казаться, что на улице минус 2 - минус 4. Природа стремительно перебросит нас на месяц вперед – почти в предзимье. При этом атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного, и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Тишковец: ветер и неустойчивый снежный покров ожидаются в Москве в воскресенье
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидают штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу в Центральную Россию нагрянет очередной североатлантический циклон, который обрушится обложными дождями, выпадет 8,3 миллиметра осадков, и вновь штормовым ветром в порывах до 17 метров в секунду. Ночью плюс 8 - плюс 10, днем плюс 9 - плюс 11", - рассказал Тишковец.
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Он отметил, что в субботу дожди усилятся и приобретут ливневый характер – выпадет 20,7 миллиметра осадков. Показания термометров продолжат рушатся – ночью похолодает до плюс 1 - плюс 3, днем всего плюс 6 - плюс 8. Ветрено – до 13 метров в секунду.
«
"В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега, ожидается 9,1 миллиметра, ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового – в порывах до 20 метров в секунду, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до 1-3 километров, из-за ухудшения метоминимумов погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал метеоролог.
По его словам, на земле очагово начнёт формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве
могут появиться символические 0,2 сантиметра, по области местами до 1-3 сантиметров, которые ко вторнику растают.
"Ночью похолодает до нуля - плюс 2, днем плюс 1 - плюс 3, однако из-за сильного пронизывающего ветра сработает "балтийский синдром", и будет казаться, что на улице минус 2 - минус 4. Природа стремительно перебросит нас на месяц вперед – почти в предзимье. При этом атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного, и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов", - добавил Тишковец.
Синоптик не исключила мокрого снега в Москве на выходных