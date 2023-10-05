https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.10.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичей в воскресенье ожидают штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:02

2023-10-05T09:02

2023-10-05T09:02

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидают штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу в Центральную Россию нагрянет очередной североатлантический циклон, который обрушится обложными дождями, выпадет 8,3 миллиметра осадков, и вновь штормовым ветром в порывах до 17 метров в секунду. Ночью плюс 8 - плюс 10, днем плюс 9 - плюс 11", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в субботу дожди усилятся и приобретут ливневый характер – выпадет 20,7 миллиметра осадков. Показания термометров продолжат рушатся – ночью похолодает до плюс 1 - плюс 3, днем всего плюс 6 - плюс 8. Ветрено – до 13 метров в секунду. "В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега, ожидается 9,1 миллиметра, ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового – в порывах до 20 метров в секунду, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до 1-3 километров, из-за ухудшения метоминимумов погоды вероятны сбои в авиасообщении", - рассказал метеоролог. По его словам, на земле очагово начнёт формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве могут появиться символические 0,2 сантиметра, по области местами до 1-3 сантиметров, которые ко вторнику растают. "Ночью похолодает до нуля - плюс 2, днем плюс 1 - плюс 3, однако из-за сильного пронизывающего ветра сработает "балтийский синдром", и будет казаться, что на улице минус 2 - минус 4. Природа стремительно перебросит нас на месяц вперед – почти в предзимье. При этом атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного, и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html

https://ria.ru/20231004/moskva-1900401626.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода