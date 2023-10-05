https://ria.ru/20231005/podzhog-1900672189.html

В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта - РИА Новости, 05.10.2023

В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

Трое подростков задержаны после попытки поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре, они задержаны по делу о покушении на теракт,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:37

2023-10-05T13:37

2023-10-05T13:37

происшествия

сыктывкар

россия

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Трое подростков задержаны после попытки поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре, они задержаны по делу о покушении на теракт, сообщил СУСК РФ по республике Коми. "По данным следствия, трое подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом… в Сыктывкаре. Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по независящим от них причинам", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на террористический акт, отмечают в республиканском следственном управлении. Как информирует СУСК по Коми, подозреваемые "установлены и задержаны", с ними проводятся следственные действия. Ведомство будет ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

сыктывкар

россия

республика коми

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сыктывкар, россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)