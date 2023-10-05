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В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта - РИА Новости, 05.10.2023
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13:37 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/podzhog-1900672189.html
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта - РИА Новости, 05.10.2023
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта
Трое подростков задержаны после попытки поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре, они задержаны по делу о покушении на теракт,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:37
2023-10-05T13:37
происшествия
сыктывкар
россия
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Трое подростков задержаны после попытки поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре, они задержаны по делу о покушении на теракт, сообщил СУСК РФ по республике Коми. "По данным следствия, трое подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом… в Сыктывкаре. Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по независящим от них причинам", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на террористический акт, отмечают в республиканском следственном управлении. Как информирует СУСК по Коми, подозреваемые "установлены и задержаны", с ними проводятся следственные действия. Ведомство будет ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.
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сыктывкар
россия
республика коми
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происшествия, сыктывкар, россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сыктывкар, Россия, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

В Коми задержали троих подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Трое подростков задержаны после попытки поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре, они задержаны по делу о покушении на теракт, сообщил СУСК РФ по республике Коми.
"По данным следствия, трое подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом… в Сыктывкаре. Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по независящим от них причинам", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на террористический акт, отмечают в республиканском следственном управлении.
Как информирует СУСК по Коми, подозреваемые "установлены и задержаны", с ними проводятся следственные действия. Ведомство будет ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.
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ПроисшествияСыктывкарРоссияРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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