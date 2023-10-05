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Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы - РИА Новости, 05.10.2023
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01:15 05.10.2023 (обновлено: 01:19 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900572904.html
Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы
Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы - РИА Новости, 05.10.2023
Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы
Бывший президент США Дональд Трамп предложил американским властям прекратить расходы на Украину до тех пор, пока Европа не сравняется со Штатами по объему... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T01:15
2023-10-05T01:19
в мире
сша
украина
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил американским властям прекратить расходы на Украину до тех пор, пока Европа не сравняется со Штатами по объему средств на поддержку Киева, которые он оценил в 175 миллиардов долларов. "Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!" - написал он в социальной сети Truth Social, добавив, что оценивает расходы США в 175 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп предложил администрации нынешнего американского президента Джо Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона. "Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?", - указал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО
Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы

Трамп предложил остановить поддержку Киева, пока Европа не повысит расходы

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил американским властям прекратить расходы на Украину до тех пор, пока Европа не сравняется со Штатами по объему средств на поддержку Киева, которые он оценил в 175 миллиардов долларов.
«
"Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!" - написал он в социальной сети Truth Social, добавив, что оценивает расходы США в 175 миллиардов долларов.
Кроме того, Трамп предложил администрации нынешнего американского президента Джо Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами Вашингтона.
"Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?", - указал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Конгрессвумен встретилась с активистами, выступающими против помощи Киеву
00:57
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
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