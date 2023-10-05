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Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре - РИА Новости, 05.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:00 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pobediteli-1900374854.html
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре - РИА Новости, 05.10.2023
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре
Призовые места всех участников шорт-листа оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назовет 19 октября на торжественной церемонии РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:00
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культура
андрей стенин
россия
китай
индия
юнеско
вгтрк
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Призовые места всех участников шорт-листа оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назовет 19 октября на торжественной церемонии в Государственном историческом музее (ГИМ). На ней же раскроют и основную интригу конкурса – будет объявлен обладатель его главной награды, Гран-при.Международное жюри конкурса в 2023 году отобрало из порядка трех тысяч работ, присланных из пяти десятков стран, 29 победителей – молодых фотографов в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта.Церемония в ГИМ также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках в Индии, Сербии и ОАЭ.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230615/short-list-1878013520.html
https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html
россия
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2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
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353
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андрей стенин, россия, китай, индия, юнеско, вгтрк, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фото - культура, новости культуры, новости агентства
Культура, Андрей Стенин, Россия, Китай, Индия, ЮНЕСКО, ВГТРК, МИА "Россия сегодня", Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фото - Культура, Новости культуры, Новости агентства

Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре

© Таисия Воронцова, StenincontestФотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре
Фотоконкурс имени Андрея Стенина-2023 объявит победителей в октябре
© Таисия Воронцова, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Призовые места всех участников шорт-листа оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назовет 19 октября на торжественной церемонии в Государственном историческом музее (ГИМ). На ней же раскроют и основную интригу конкурса – будет объявлен обладатель его главной награды, Гран-при.
Международное жюри конкурса в 2023 году отобрало из порядка трех тысяч работ, присланных из пяти десятков стран, 29 победителей – молодых фотографов в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта.
Церемония в ГИМ также даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках в Индии, Сербии и ОАЭ.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Адра Пайон Пламя и пепел. Испания. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
15 июня, 13:00
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Работа фотографа Кабира Дхангиани Чайки на реке Джамна, Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 1 место - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
8 августа, 11:00
 
КультураАндрей СтенинРоссияКитайИндияЮНЕСКОВГТРКМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото - КультураНовости культурыНовости агентства
 
 
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