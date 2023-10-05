https://ria.ru/20231005/pmr-1900699746.html

В Приднестровье у села Гыска обнаружили обломки ракеты

В Приднестровье у села Гыска обнаружили обломки ракеты - РИА Новости, 05.10.2023

В Приднестровье у села Гыска обнаружили обломки ракеты

В Приднестровье у села Гыска обнаружили обломки ракеты, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:15

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молдавия

бендеры

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

зрк с-300

общество

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ТИРАСПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. В Приднестровье у села Гыска обнаружили обломки ракеты, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. "Поступила информация от правоохранительных органов Приднестровья, что в населенном пункте Гыска, в поле, также обнаружены взрывоопасные предметы. Предположительно, тоже от каких-то определенных категорий ракет", - сказал Беляков. Село Гыска находится в семи километрах от города Бендеры. Он также отметил, что сигнал поступил от жителей села. Военные наблюдатели от России, Молдавии и Приднестровья выехали на место происшествия. В данный момент идет сбор информации. "Судя по поступившим фотоснимкам, предположительно, это остатки зенитной ракеты…. Пока об этом говорить сложно, потому что пока не поступит акт военных наблюдателей, пока не будет дана четкая идентификация того, что там все-таки обнаружено", - отметил Беляков. Ранее Беляков заявил, что 25 сентября в селе Кицканы, расположенного в 10 километрах от Тирасполя, были обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.

https://ria.ru/20230928/raketa-1899292130.html

https://ria.ru/20230914/pmr-1896348702.html

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молдавия

бендеры

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в мире, россия, молдавия, бендеры, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), зрк с-300, общество