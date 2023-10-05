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Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html
Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр
Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр - РИА Новости, 05.10.2023
Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр
Командование украинских войск отправляет неподготовленных и немотивированных военнослужащих штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:11
2023-10-05T06:11
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 окт – РИА Новости. Командование украинских войск отправляет неподготовленных и немотивированных военнослужащих штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта подразделений и без соответствующей артиллерийской поддержки, об этом рассказал российским силовикам солдат 126-й бригады теробороны ВСУ, взятый в плен российскими военными в ходе боя на одном из херсонских островов, расположенных в дельте Днепра. Видео допроса военнопленного имеется в распоряжении РИА Новости. По словам пленного Ильи Прыткова 1981 года рождения, он попал под принудительную мобилизацию в прошлом году, его задержали на блокпосту, когда он направлялся на работу, и отправили в районный военкомат, откуда его вместе с другими мобилизованными вывезли в Одессу. "Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали… Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район (Одесская область), там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе", - рассказал пленный. С декабря 2022 года подразделение, где служил Прытков, находилось в Змиевке - селе на правобережье Днепра под Херсоном. "С 29 декабря прошлого года по сей день ротации не было, доукомплектования новыми людьми не было тоже", - сказал пленный, отметив, что в его взводе вместо положенных по штату 25 солдат по факту было 14 человек, а в других взводах и того меньше - около 10 человек. По его словам, "артиллерийской поддержки не было, а если и была, то самая минимальная и, по сути, не имела никакого значения". "У нас выбора не было, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы - мясо, по сути", - сказал пленный. Прытков надеется, что его обменяют уже после завершения боевых действий. "Уже никуда не хочу, навоевался, хватит, насмотрелся. Воевать я уже точно не хочу", - признался пленный. "Ребята, есть возможность - списывайтесь, переводитесь в тыл куда-то. У нас не та подготовка, чтобы вести непосредственные боевые действия, да и поддержки нема той", - обратился Прытков к своим бывшим соратникам по оружию.
https://ria.ru/20231002/plennyy-1899820683.html
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одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как украинцев отправляют форсировать Днепр

Пленный: командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 окт – РИА Новости. Командование украинских войск отправляет неподготовленных и немотивированных военнослужащих штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта подразделений и без соответствующей артиллерийской поддержки, об этом рассказал российским силовикам солдат 126-й бригады теробороны ВСУ, взятый в плен российскими военными в ходе боя на одном из херсонских островов, расположенных в дельте Днепра. Видео допроса военнопленного имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам пленного Ильи Прыткова 1981 года рождения, он попал под принудительную мобилизацию в прошлом году, его задержали на блокпосту, когда он направлялся на работу, и отправили в районный военкомат, откуда его вместе с другими мобилизованными вывезли в Одессу.
"Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали… Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район (Одесская область), там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе", - рассказал пленный.
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С декабря 2022 года подразделение, где служил Прытков, находилось в Змиевке - селе на правобережье Днепра под Херсоном. "С 29 декабря прошлого года по сей день ротации не было, доукомплектования новыми людьми не было тоже", - сказал пленный, отметив, что в его взводе вместо положенных по штату 25 солдат по факту было 14 человек, а в других взводах и того меньше - около 10 человек.
По его словам, "артиллерийской поддержки не было, а если и была, то самая минимальная и, по сути, не имела никакого значения". "У нас выбора не было, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы - мясо, по сути", - сказал пленный.
Прытков надеется, что его обменяют уже после завершения боевых действий. "Уже никуда не хочу, навоевался, хватит, насмотрелся. Воевать я уже точно не хочу", - признался пленный.
"Ребята, есть возможность - списывайтесь, переводитесь в тыл куда-то. У нас не та подготовка, чтобы вести непосредственные боевые действия, да и поддержки нема той", - обратился Прытков к своим бывшим соратникам по оружию.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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