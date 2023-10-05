https://ria.ru/20231005/peskov-1900630914.html
Песков считает, что Запад продолжает воевать "до последнего украинца"
Песков считает, что Запад продолжает воевать "до последнего украинца" - РИА Новости, 05.10.2023
Песков считает, что Запад продолжает воевать "до последнего украинца"
Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину "как дешевых солдат", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:49
2023-10-05T11:49
2023-10-05T11:54
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нидерланды
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину "как дешевых солдат", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину."Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как это заявление расценивают в Кремле.Он считает, что в скором времени украинцы начнут слышать такие заявления "в ином свете для себя", и "им это перестанет нравится".
https://ria.ru/20231005/valday-1900630217.html
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в мире, украина, дмитрий песков, запад, россия, нидерланды
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Запад, Специальная военная операция на Украине, Россия, Нидерланды
Песков считает, что Запад продолжает воевать "до последнего украинца"
Песков: стратегия Запада воевать "до последнего украинца" никуда не делась