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Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:50 05.10.2023 (обновлено: 09:08 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/peregovory-1900589004.html
Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине
Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине
Турция выступает за присутствие России на международных переговорах по Украине, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:50
2023-10-05T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
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АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турция выступает за присутствие России на международных переговорах по Украине, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре."С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши наши партнеры поддерживают эту позицию", — сказал заявил собеседник агентства.На уточняющий вопрос, какие именно страны выступают против присутствия России на переговорах, источник отвечать не стал.О том, что Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В конце июня переговоры по Украине прошли в Копенгагене. В них участвовали страны G7, некоторые государства БРИКС и сама Украина. Обсуждались пути реализации "формулы мира", которую в Москве считают полностью оторванной от реальности. Позднее встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html
https://ria.ru/20230929/peregovory-1899457011.html
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в мире, украина, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция
Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине

Турция выступает за присутствие РФ на международных переговорах по Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги Украины и России
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / БелТА
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АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турция выступает за присутствие России на международных переговорах по Украине, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
«
"С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши наши партнеры поддерживают эту позицию", — сказал заявил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, какие именно страны выступают против присутствия России на переговорах, источник отвечать не стал.
О том, что Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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В конце июня переговоры по Украине прошли в Копенгагене. В них участвовали страны G7, некоторые государства БРИКС и сама Украина. Обсуждались пути реализации "формулы мира", которую в Москве считают полностью оторванной от реальности. Позднее встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
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