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В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте - РИА Новости, 05.10.2023
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09:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте - РИА Новости, 05.10.2023
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:55
2023-10-05T09:55
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в региональном главке МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг в шахте "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК". "По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение 3 рабочих. В результате травмировано 2 человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ "Учалинская ЦРБ", горноспасателями ведутся поиски еще 1 рабочего на горизонте -1200 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме.
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республика башкортостан
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте

В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте, двоих госпитализировали

© ГУМЧС России по Республике БашкирияТрое рабочих упали с высоты в в стволе в шахты "Скипо-Клетевая" в Башкирии
Трое рабочих упали с высоты в в стволе в шахты Скипо-Клетевая в Башкирии
© ГУМЧС России по Республике Башкирия
Трое рабочих упали с высоты в в стволе в шахты "Скипо-Клетевая" в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 5 окт – РИА Новости. Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в региональном главке МЧС РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг в шахте "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК".
"По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение 3 рабочих. В результате травмировано 2 человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ "Учалинская ЦРБ", горноспасателями ведутся поиски еще 1 рабочего на горизонте -1200 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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