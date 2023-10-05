https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html

В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте

В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте - РИА Новости, 05.10.2023

В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте

Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:55

2023-10-05T09:55

2023-10-05T09:55

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 5 окт – РИА Новости. Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в региональном главке МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг в шахте "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК". "По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение 3 рабочих. В результате травмировано 2 человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ "Учалинская ЦРБ", горноспасателями ведутся поиски еще 1 рабочего на горизонте -1200 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230916/gornyaki-1896738328.html

республика башкортостан

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан