https://ria.ru/20231005/padenie-1900598854.html
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте - РИА Новости, 05.10.2023
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:55
2023-10-05T09:55
2023-10-05T09:55
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900598215_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_dcf625854e10916ac45d1724c811e51a.jpg
УФА, 5 окт – РИА Новости. Трое шахтеров упали с высоты в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии, двоих пострадавших госпитализировали, третьего ищут, сообщили в региональном главке МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг в шахте "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК". "По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение 3 рабочих. В результате травмировано 2 человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ "Учалинская ЦРБ", горноспасателями ведутся поиски еще 1 рабочего на горизонте -1200 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230916/gornyaki-1896738328.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900598215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d63236a70a87c0ae4173ae87b80a7193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте
В Башкирии трое рабочих упали с высоты в шахте, двоих госпитализировали