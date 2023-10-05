https://ria.ru/20231005/otstavka-1900574074.html

"Твое место в тюрьме". Байдену предрекли отставку из-за слов об Украине

"Твое место в тюрьме". Байдену предрекли отставку из-за слов об Украине - РИА Новости, 05.10.2023

"Твое место в тюрьме". Байдену предрекли отставку из-за слов об Украине

Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента США Джо Байдена об обсуждении с союзниками поддержки Украины. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

в мире

украина

москва

сергей лавров

джо байден

сша

нато

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента США Джо Байдена об обсуждении с союзниками поддержки Украины."Мы не поддерживаем тебя и твои бесконечные войны. Ты должен быть за решеткой вместе со всеми своими предшественниками", — написал The Appalachian Podcast."Подавай в отставку", — посоветовал Frank Floyd."Мы не хотим отправки наших денег на Украину! Остановите это безумие!" — возмутилась Tammie McDonald."Перестань отправлять все наши заработанные тяжким трудом деньги другим странам", — предупредил S. Ess."Ты даже двух предложений составить не можешь", — съязвил Kevork Almassian.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900556324.html

украина

москва

сша

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в мире, украина, москва, сергей лавров, джо байден, сша, нато