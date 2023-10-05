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Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление
Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление - РИА Новости, 05.10.2023
Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление
Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:49
2023-10-05T21:49
2023-10-05T21:50
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петр бирюков
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общество
жкх
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по переводу системы отопления на зимний режим работы, тепло получают 99% жилых домов и значимых социальных объектов", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в ночные часы возможны уже минусовые температуры, поэтому было принято решение начать подачу тепла во вторник, 3 октября. "Согласно действующему регламенту, такие работы занимают до пяти дней, но фактически провели их за три. Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября. "Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что старт отопительного сезона находится на особом контроле, поэтому открыта круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. По номеру: +7 (800) 100-23-29 можно уточнить информацию о подаче тепла.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии, общество, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Общество, ЖКХ
Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление
В 99% жилых домов и значимых соцобъектов в Москве включили отопление
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по переводу системы отопления на зимний режим работы, тепло получают 99% жилых домов и значимых социальных объектов", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что в предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в ночные часы возможны уже минусовые температуры, поэтому было принято решение начать подачу тепла во вторник, 3 октября.
"Согласно действующему регламенту, такие работы занимают до пяти дней, но фактически провели их за три. Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября.
"Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что старт отопительного сезона находится на особом контроле, поэтому открыта круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. По номеру: +7 (800) 100-23-29 можно уточнить информацию о подаче тепла.
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