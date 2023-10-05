https://ria.ru/20231005/otoplenie-1900816834.html

Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление

Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление - РИА Новости, 05.10.2023

Почти во всех жилых домах и соцобъектах в Москве включили отопление

Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:49

2023-10-05T21:49

2023-10-05T21:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

отопительный сезон 2023-2024 в россии

общество

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868377247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_421f10db3e0eb7c93730e6313d3d915d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по переводу системы отопления на зимний режим работы, тепло получают 99% жилых домов и значимых социальных объектов", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в ночные часы возможны уже минусовые температуры, поэтому было принято решение начать подачу тепла во вторник, 3 октября. "Согласно действующему регламенту, такие работы занимают до пяти дней, но фактически провели их за три. Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября. "Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что старт отопительного сезона находится на особом контроле, поэтому открыта круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. По номеру: +7 (800) 100-23-29 можно уточнить информацию о подаче тепла.

https://ria.ru/20231005/fontany-1900675398.html

https://realty.ria.ru/20231005/friz-1900610145.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии, общество, жкх