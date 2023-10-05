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Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Межгосударственные отношения России и Узбекистана - РИА Новости, 05.10.2023

Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

справки

узбекистан

россия

москва

шавкат мирзиеев

владимир путин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.28 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.15-16 сентября 2022 года Владимир Путин посетил Узбекистан, где принял участие в саммите ШОС в Самарканде."На полях" саммита прошла встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кроме того, Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. 7 октября 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. 26 декабря Шавкат Мирзиеев вновь посетил Санкт-Петербург, где прошел неформальный саммит СНГ. 8 мая 2023 года президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению главы Российского государства с рабочим визитом. Состоялась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. 9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Лидеры России и Узбекистана неоднократно общались по телефону в 2023 году, в последний раз – 9 августа 2023 года. Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности. Очередное четвертое заседание комиссии прошло 18 сентября 2023 года в Москве.Очередная рабочая встреча глав правительств двух стран прошла 8 июня "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в Сочи. 25-26 апреля 2023 года Узбекистан с рабочим визитом посетил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров. Состоялась встреча с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Денис Мантуров также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.В ходе визита Денис Мантуров принял участие в заседании Узбекско-Российского и Российско-Узбекского делового совета.Регулярный характер носят встречи заместителя председателя правительства, министр промышленности и торговли России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.Одна из последних встреч прошла 6 сентября 2023 года в формате видеоконференции. Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.13-14 апреля 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Узбекистане. Он принял участие в министерской конференции стран-соседей Афганистана, во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. "На полях" заседания СМИД СНГ состоялась встреча Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.22 мая 2023 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов посетил с рабочим визитом Москву. Состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран.5-6 июля 2022 года спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов посетил Москву. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 27-28 ноября 2022 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Узбекистан. Состоялись встречи со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, Вячеслав Володин также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.19 августа 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Ташкент, где принял участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Состоялись также переговоры с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.23 августа 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Узбекистан для участия в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Узбекистана составил 6,9 миллиарда долларов (в 2020 году 5,9 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,2 миллиарда долларов и импорт – 1,7 миллиарда долларов. По данным официальной узбекской статистики, Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в январе-июне 2022 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 миллиарда долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана). В частности, объем российского экспорта составил 2,845 миллиарда долларов, импорта – 1,22 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составили металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности и минеральные продукты. Импорт представлен текстилем и обувью; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; продукцией химической промышленности и др. По итогам 2022 года товарооборот России и Узбекистана увеличился на 23% к уровню 2021 года и составил 9,28 миллиарда долларов.Взаимный товарооборот с января по июль 2023 года составил около 4,8 миллиарда долларов. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, важный вклад в рост товарооборота вносит использование национальных валют при международной торговле: более 50% платежей проводится в рублях. Крупнейшие российские компании расширяют свое присутствие в Узбекистане. Их суммарные инвестиции составляют пятую часть от общего объема иностранных капиталовложений. По оценкам, они превышают один триллион рублей.Неуклонно растет число совместных проектов – в промышленности, агропромышленном комплексе, текстильной отрасли, транспортной инфраструктуре.В Узбекистане активно работают аккредитованные представительства свыше 2100 предприятий с российским участием. Среди них такие крупные, как ПАО "Газпром", "ВымпелКом", "Северсталь", "Силовые машины", "РУСАЛ", "Ростсельмаш", "ВТБ", "Внешэкономбанк". Общий объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов.В настоящее время в республике реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше 14 миллиардов долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.В России действуют свыше 600 предприятий с узбекистанским капиталом."Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения. Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики. В августе 2021 года была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.В 2022 году взаимные поставки агропродукции между двумя странами выросли до 1,5 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда долларов годом ранее.По данным минсельхоза Узбекистана, в январе-августе 2023 года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ составил около 370 миллионов долларов. Основную долю в нем составили персики (14%), вишня (11%), абрикосы (8%), лук (7%).Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В Ассоциации компаний розничной торговли РФ (АКОРТ) отмечают, что к концу 2022 года доля узбекских товаров на российском розничном рынке выросла с 3% до 8%.В России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний. На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Ее очередное заседание состоялось в Ташкенте в октябре 2022 года.Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми. В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Команды Вооруженных сил Узбекистана принимают участие в состязаниях Армейских международных игр, узбекистанские эксперты принимают участие в конкурсах в качестве наблюдателей.Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой.Третий межрегиональный форум Узбекистана и России прошел 4 октября 2023 года в Казани. Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. По информации Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, в настоящее время в России работают около полутора миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана. Россия сохраняет лидирующую позицию по денежным переводам в Узбекистан. По итогам 2022 года их объем увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом и составил 14,5 миллиарда долларов.По информации ЦБ Узбекистана, объем переводов из России стал максимальным по сравнению с другими странами. Денежные переводы из России составили 85% от общего объема поступивших в Узбекистан переводов. Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка. В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета.Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" имеет филиалы в городах Душанбе и Алмалык.По количеству обучающихся в российских вузах Узбекистан занимает лидирующее место среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья. Из более чем 60 тысяч узбекских студентов почти 14 тысяч получают знания за счет государственных стипендий.В новом 2023/2024 году увеличена правительственная квота по приему молодых людей из Узбекистана в российские высшие учебные заведения – с 650 до 800 человек.В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.В 2022 году в Узбекистане побывали 567,7 тысячи российских туристов, что в три раза больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 года число туристов из России в Узбекистане выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 345 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, узбекистан, россия, москва, шавкат мирзиеев, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, шос