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Коллектив Центра подготовки космонавтов наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 05.10.2023
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15:14 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/orden-1900700907.html
Коллектив Центра подготовки космонавтов наградили орденом Гагарина
Коллектив Центра подготовки космонавтов наградили орденом Гагарина - РИА Новости, 05.10.2023
Коллектив Центра подготовки космонавтов наградили орденом Гагарина
Коллектив испытательного центра подготовки космонавтов награжден орденом Гагарина за большой вклад в развитие отечественной космонавтики, говорится в указе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:14
2023-10-05T15:14
космос - риа наука
россия
владимир путин
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Коллектив испытательного центра подготовки космонавтов награжден орденом Гагарина за большой вклад в развитие отечественной космонавтики, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте правовой информации. "За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов наградить Орденом Гагарина коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе. Орден Гагарина был утвержден по предложению "Роскосмоса" в 2023 году. Награду выдают за заслуги в сфере космоса. Первой Орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полет в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова. Затем Орденом был награждён космонавт Антон Шкаплеров. Он с 2011 по 2022 годы выполнил четыре космических полета общей продолжительностью более 700 суток, три раза выходил в открытый космос и провел 21 час 38 минут. Принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" на МКС.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
Коллектив Центра подготовки космонавтов наградили орденом Гагарина

Путин наградил коллектив Центра подготовки космонавтов орденом Гагарина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМакет орбитальной станции "Мир" в Космоцентре в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Макет орбитальной станции Мир в Космоцентре в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Макет орбитальной станции "Мир" в Космоцентре в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Коллектив испытательного центра подготовки космонавтов награжден орденом Гагарина за большой вклад в развитие отечественной космонавтики, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
«
"За большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов наградить Орденом Гагарина коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.
Орден Гагарина был утвержден по предложению "Роскосмоса" в 2023 году. Награду выдают за заслуги в сфере космоса. Первой Орден Гагарина получила первая женщина-космонавт планеты (совершила полет в 1963 году), депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Затем Орденом был награждён космонавт Антон Шкаплеров. Он с 2011 по 2022 годы выполнил четыре космических полета общей продолжительностью более 700 суток, три раза выходил в открытый космос и провел 21 час 38 минут. Принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" на МКС.
Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.

Роспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.

© РИА Новости / Александр Демьянчук
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.

С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).

Мурал с портретом академика Михаила Решетнева, созданный в рамках регионального проекта Галерея сибирской славы - мы красноярцы, на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске

В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.

С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.

Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве

Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.

Фасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района

Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.

На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.

Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур

Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.

На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.

Дом в городе Байконур с рисунком советского Лунохода-1 на фасаде

На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.

Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур

А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.

Модель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы

К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 8

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.

© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
1 из 8

В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.

С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 8

Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.

На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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