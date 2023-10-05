https://ria.ru/20231005/orban-1900704158.html

Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре

Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре - РИА Новости, 05.10.2023

Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем посте в соцсети X сравнил политику Евросоюза с происходящим в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:50

в мире

венгрия

европа

виктор орбан

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

евросоюз

брюссель

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем посте в соцсети X сравнил политику Евросоюза с происходящим в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984"."Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через "Акт о свободе СМИ", — написал он.Европа боролась с коммунистами не для того, чтобы оказаться в "1984 году", подчеркнул Орбан.Премьер-министр Венгрии сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий, а также с Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего рейха, и призвал не допустить его принятия.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

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в мире, венгрия, европа, виктор орбан, джордж оруэлл (эрик артур блэр), евросоюз, брюссель