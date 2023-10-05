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Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре
Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре - РИА Новости, 05.10.2023
Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем посте в соцсети X сравнил политику Евросоюза с происходящим в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:22
2023-10-05T15:22
2023-10-05T15:50
в мире
венгрия
европа
виктор орбан
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
евросоюз
брюссель
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем посте в соцсети X сравнил политику Евросоюза с происходящим в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984"."Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через "Акт о свободе СМИ", — написал он.Европа боролась с коммунистами не для того, чтобы оказаться в "1984 году", подчеркнул Орбан.Премьер-министр Венгрии сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий, а также с Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего рейха, и призвал не допустить его принятия.
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в мире, венгрия, европа, виктор орбан, джордж оруэлл (эрик артур блэр), евросоюз, брюссель
В мире, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Евросоюз, Брюссель
Сражались не за это. Орбан рассказал об устроенном Евросоюзом кошмаре
Орбан: ЕС создает мир из "1984" Оруэлла