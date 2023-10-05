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В Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами и попечителями - РИА Новости, 05.10.2023
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12:46 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/opeka-1900654205.html
В Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами и попечителями
В Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами и попечителями - РИА Новости, 05.10.2023
В Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами и попечителями
Лицам, проживающим в Подмосковье и сменившим пол, в соответствие с федеральным законом, теперь запрещается быть приемными родителями или опекунами, такое... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:46
2023-10-05T12:46
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
госдума рф
россия
трансгендер
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лицам, проживающим в Подмосковье и сменившим пол, в соответствие с федеральным законом, теперь запрещается быть приемными родителями или опекунами, такое решение приняли депутаты Мособлдумы. В июле Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете смены пола. В нём также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. В четверг в ходе 63-ого заседания Мособлдумы депутаты внесли поправки в законопроект "О патронате". "Проект закона внесен губернатором Московской области, изменения вносятся в целях приведения закона областного в соответствие с федеральным законодательством, и устанавливает запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами и попечителями детей", - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866143433.html
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф, россия, трансгендер
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Госдума РФ, Россия, трансгендер
В Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами и попечителями

Мособлдума: в Подмосковье запретили трансгендерам становиться опекунами

© Depositphotos.com / Lynx_aquaЗнаки мужчины и женщины
Знаки мужчины и женщины - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Depositphotos.com / Lynx_aqua
Знаки мужчины и женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лицам, проживающим в Подмосковье и сменившим пол, в соответствие с федеральным законом, теперь запрещается быть приемными родителями или опекунами, такое решение приняли депутаты Мособлдумы.
В июле Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете смены пола. В нём также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.
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В четверг в ходе 63-ого заседания Мособлдумы депутаты внесли поправки в законопроект "О патронате".
"Проект закона внесен губернатором Московской области, изменения вносятся в целях приведения закона областного в соответствие с федеральным законодательством, и устанавливает запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами и попечителями детей", - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаГосдума РФРоссиятрансгендер
 
 
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