https://ria.ru/20231005/oon-1900584705.html

Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений

Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений - РИА Новости, 05.10.2023

Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров ввести запрет на применение... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:46

2023-10-05T07:46

2023-10-05T07:46

в мире

антониу гутерреш

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 5 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров ввести запрет на применение автономного оружия - вооружения, способного самостоятельно принимать решение об устранении живой цели, говорится в комментарии ООН. "Сегодня в совместном обращении генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров срочно установить новые международные правила в отношении автономных систем вооружения, чтобы защитить человечество", - сказано в комментарии. Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК) призывают государства "установить конкретные запреты и ограничения на автономные системы вооружений, чтобы оградить нынешние и будущие поколения от последствий их применения". В нынешних условиях установление четких международных красных линий принесет пользу всем государствам, полагают в ООН. Автономные системы вооружения – обычно понимаемые как системы вооружений, которые выбирают цели и применяют силу без вмешательства человека, – создают серьезные гуманитарные, юридические, этические проблемы и проблемы в сфере безопасности, говорится в заявлении генсека ООН и главы МККК. "Их развитие и распространение потенциально могут существенно изменить способы ведения войн и способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности", - сказано в заявлении. "Мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить человеческий контроль над применением силы. Человеческий контроль должен сохраняться при принятии решений о жизни и смерти. Автономное нападение машин на людей - это моральная черта, которую мы не должны переступать. Машины, обладающие силой и правом уносить жизни без участия человека, должны быть запрещены международным правом", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20230926/ugroza-1898691555.html

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в мире, антониу гутерреш, оон, международный комитет красного креста (мккк)