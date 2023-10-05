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Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений - РИА Новости, 05.10.2023
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07:46 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/oon-1900584705.html
Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений
Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений - РИА Новости, 05.10.2023
Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений
Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров ввести запрет на применение... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:46
2023-10-05T07:46
в мире
антониу гутерреш
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 5 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров ввести запрет на применение автономного оружия - вооружения, способного самостоятельно принимать решение об устранении живой цели, говорится в комментарии ООН. "Сегодня в совместном обращении генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров срочно установить новые международные правила в отношении автономных систем вооружения, чтобы защитить человечество", - сказано в комментарии. Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК) призывают государства "установить конкретные запреты и ограничения на автономные системы вооружений, чтобы оградить нынешние и будущие поколения от последствий их применения". В нынешних условиях установление четких международных красных линий принесет пользу всем государствам, полагают в ООН. Автономные системы вооружения – обычно понимаемые как системы вооружений, которые выбирают цели и применяют силу без вмешательства человека, – создают серьезные гуманитарные, юридические, этические проблемы и проблемы в сфере безопасности, говорится в заявлении генсека ООН и главы МККК. "Их развитие и распространение потенциально могут существенно изменить способы ведения войн и способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности", - сказано в заявлении. "Мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить человеческий контроль над применением силы. Человеческий контроль должен сохраняться при принятии решений о жизни и смерти. Автономное нападение машин на людей - это моральная черта, которую мы не должны переступать. Машины, обладающие силой и правом уносить жизни без участия человека, должны быть запрещены международным правом", - подчеркивается в заявлении.
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в мире, антониу гутерреш, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений

Генсек ООН Гутерреш призвал ввести запрет на автономные виды вооружений

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 5 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров ввести запрет на применение автономного оружия - вооружения, способного самостоятельно принимать решение об устранении живой цели, говорится в комментарии ООН.
«
"Сегодня в совместном обращении генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров срочно установить новые международные правила в отношении автономных систем вооружения, чтобы защитить человечество", - сказано в комментарии.
Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК) призывают государства "установить конкретные запреты и ограничения на автономные системы вооружений, чтобы оградить нынешние и будущие поколения от последствий их применения". В нынешних условиях установление четких международных красных линий принесет пользу всем государствам, полагают в ООН.
Автономные системы вооружения – обычно понимаемые как системы вооружений, которые выбирают цели и применяют силу без вмешательства человека, – создают серьезные гуманитарные, юридические, этические проблемы и проблемы в сфере безопасности, говорится в заявлении генсека ООН и главы МККК.
"Их развитие и распространение потенциально могут существенно изменить способы ведения войн и способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности", - сказано в заявлении.
"Мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить человеческий контроль над применением силы. Человеческий контроль должен сохраняться при принятии решений о жизни и смерти. Автономное нападение машин на людей - это моральная черта, которую мы не должны переступать. Машины, обладающие силой и правом уносить жизни без участия человека, должны быть запрещены международным правом", - подчеркивается в заявлении.
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