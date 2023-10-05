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На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах

На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах - РИА Новости, 05.10.2023

На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах

Краснокнижный северный олень запутался в старых проводах в лесу на Сахалине и провел в таком положении двое суток до того, как животное спасли, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:50

2023-10-05T23:50

2023-10-05T23:50

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Краснокнижный северный олень запутался в старых проводах в лесу на Сахалине и провел в таком положении двое суток до того, как животное спасли, сообщили РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона. "Краснокнижный северный олень (охотский подвид) запутался рогами в старой линии связи и провел в таком положении не меньше двух суток... Его случайно обнаружил отдыхающий, который поздно вечером и сообщил об этом в ЕДДС, информацию передали в Охинское лесничество", - сообщил собеседник агентства, добавив, что помощь к оленю подоспела утром. По его информации, "здорово помогли общественные инспекторы рыбинспекции", которым удалось стреножить оленя. После участковый лесничий Охинского лесничества Алексей Петренко помог животному освободиться от проводов - их пришлось "перекусывать" инструментом. Специалисты отмечали, что в таком положении олень долго не продержался бы: умер бы без пищи и воды или стал бы легкой добычей медведя. "Когда его рога освободили от проводов, а ноги развязали, животное быстро ускакало в лес", - добавил собеседник. Северный олень (охотский подвид) занесен в Красную книгу Сахалинской области.

https://ria.ru/20230929/los-1899569291.html

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сахалинская область, общество