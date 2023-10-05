https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html
На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах
На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах - РИА Новости, 05.10.2023
На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах
Краснокнижный северный олень запутался в старых проводах в лесу на Сахалине и провел в таком положении двое суток до того, как животное спасли, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:50
2023-10-05T23:50
2023-10-05T23:50
хорошие новости
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746124937_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_15f99f14bd5fff1ff1aeb9c4c84634ea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Краснокнижный северный олень запутался в старых проводах в лесу на Сахалине и провел в таком положении двое суток до того, как животное спасли, сообщили РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона. "Краснокнижный северный олень (охотский подвид) запутался рогами в старой линии связи и провел в таком положении не меньше двух суток... Его случайно обнаружил отдыхающий, который поздно вечером и сообщил об этом в ЕДДС, информацию передали в Охинское лесничество", - сообщил собеседник агентства, добавив, что помощь к оленю подоспела утром. По его информации, "здорово помогли общественные инспекторы рыбинспекции", которым удалось стреножить оленя. После участковый лесничий Охинского лесничества Алексей Петренко помог животному освободиться от проводов - их пришлось "перекусывать" инструментом. Специалисты отмечали, что в таком положении олень долго не продержался бы: умер бы без пищи и воды или стал бы легкой добычей медведя. "Когда его рога освободили от проводов, а ноги развязали, животное быстро ускакало в лес", - добавил собеседник. Северный олень (охотский подвид) занесен в Красную книгу Сахалинской области.
https://ria.ru/20230929/los-1899569291.html
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746124937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43cae091ddf3fe2a2f16713f36819063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, общество
Хорошие новости, Сахалинская область, Общество
На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах
На Сахалине спасли краснокнижного северного оленя, который запутался в проводах