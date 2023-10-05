https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html

Усманов назвал новый обыск в Германии частью операции "Матрешка"

Усманов назвал новый обыск в Германии частью операции "Матрешка" - РИА Новости, 05.10.2023

Усманов назвал новый обыск в Германии частью операции "Матрешка"

Российский бизнесмен Алишер Усманов назвал очередной обыск в Германии частью операции "Матрешка", которую проводят против него таможенные органы страны. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:05

2023-10-05T22:05

2023-10-05T22:05

германия

бавария

алишер усманов

bild

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов назвал очередной обыск в Германии частью операции "Матрешка", которую проводят против него таможенные органы страны. Издание Bild написало, что в федеральной земле Бавария близ курорта Тегернзе сотрудники отдела по исполнению санкционных мер таможенной службы Германии провели обыск на вилле российского предпринимателя Алишера Усманова и конфисковали как минимум два автомобиля премиум-класса. "Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда", - заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова. Усманов всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество, а также раскрывал, на какие средства он его приобретал, указали в пресс-службе. Там напомнили, что еще в мае 2022 года Усманов передал в адрес правоохранительных органов ФРГ информацию обо всем имуществе, приобретенном им в Германии и других странах ЕС за последние 20 лет, а также о своих доходах и расходах за этот период, которая сопровождалась отчетами международных экспертов "большой четверки" аудиторских компаний. "В отношении имущества траста, который он когда-то основал, Усманов заявлял, что является его учредителем, однако он не является владельцем и не имеет прав контроля или управления его активами. В этой связи он не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью", - добавили в пресс-службе. "Отметим, что прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни "Matrjoschka", - подчеркнул представитель бизнесмена.

https://ria.ru/20230904/sud-1894201945.html

https://ria.ru/20230218/aktivy-1852831104.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

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германия, бавария, алишер усманов, bild, евросоюз, в мире