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Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в четверг в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:33
2023-10-05T17:33
2023-10-05T17:33
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО "Град". Кроме того, украинские войска с 12.35 до 15.15 подвергали обстрелу Горловку и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. В 12.00 и 12.30 ВСУ также открыли огонь по населенному пункту Зайцево, выпустив по нему в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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гольмовский, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Гольмовскому