https://ria.ru/20231005/obstrel-1900756751.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Украинские войска в четверг в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:33

2023-10-05T17:33

2023-10-05T17:33

специальная военная операция на украине

гольмовский

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по поселку Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО "Град". Кроме того, украинские войска с 12.35 до 15.15 подвергали обстрелу Горловку и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. В 12.00 и 12.30 ВСУ также открыли огонь по населенному пункту Зайцево, выпустив по нему в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html

гольмовский

донецкая народная республика

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гольмовский, донецкая народная республика, происшествия, сцкк