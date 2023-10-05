https://ria.ru/20231005/obstrel-1900732925.html

ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов

ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов

Больше 30 домов и социальных учреждений были повреждены в Рыльске Курской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Украины утром в четверг,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:39

2023-10-05T16:39

2023-10-05T18:32

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Больше 30 домов и социальных учреждений были повреждены в Рыльске Курской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Украины утром в четверг, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска, от которого до границы около 40 километров, кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы."В Рыльске в результате обстрела пострадали более 30 домов и социальные учреждения. Сегодня утром город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Специалисты провели обследование повреждений 29 частных домовладений и одного многоквартирного дома. Осколками посечены здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы", - сообщили в правительстве Курской области.Власти сообщают, что при обстреле в 10 домах пробило крыши, в пяти зданиях повредило фасады и у 16 - заборы, также повреждено восемь личных автомобилей."В настоящее время производится дефектовка повреждений, замер пластиковых окон и стеклопакетов. В ближайшее время будет завезён весь необходимый материал для проведения ремонтно-восстановительных работ. Специалисты приступят к устранению выявленных повреждений. Также будет проведена работа по оценке нанесенного ущерба частному автотранспорту", - добавили в правительстве.Старовойт также сообщал сообщал, что утром в четверг был нанесён удар беспилотниками по трём приграничным районам Курской области. В результате, были отключения электроэнергии. По информации властей, на данный момент без электричества остаются около 6 тысяч человек."Аварийные бригады планируют закончить восстановительные работы к вечеру", - пообещали власти.

https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900295978.html

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рыльск, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт