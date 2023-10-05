Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 05.10.2023 (обновлено: 18:32 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900732925.html
ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов
ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов
Больше 30 домов и социальных учреждений были повреждены в Рыльске Курской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Украины утром в четверг,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:39
2023-10-05T18:32
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900777858_214:0:1231:572_1920x0_80_0_0_2c526f49d8a98b4bbcd096a7bb7d9fe8.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Больше 30 домов и социальных учреждений были повреждены в Рыльске Курской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Украины утром в четверг, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска, от которого до границы около 40 километров, кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы."В Рыльске в результате обстрела пострадали более 30 домов и социальные учреждения. Сегодня утром город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Специалисты провели обследование повреждений 29 частных домовладений и одного многоквартирного дома. Осколками посечены здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы", - сообщили в правительстве Курской области.Власти сообщают, что при обстреле в 10 домах пробило крыши, в пяти зданиях повредило фасады и у 16 - заборы, также повреждено восемь личных автомобилей."В настоящее время производится дефектовка повреждений, замер пластиковых окон и стеклопакетов. В ближайшее время будет завезён весь необходимый материал для проведения ремонтно-восстановительных работ. Специалисты приступят к устранению выявленных повреждений. Также будет проведена работа по оценке нанесенного ущерба частному автотранспорту", - добавили в правительстве.Старовойт также сообщал сообщал, что утром в четверг был нанесён удар беспилотниками по трём приграничным районам Курской области. В результате, были отключения электроэнергии. По информации властей, на данный момент без электричества остаются около 6 тысяч человек."Аварийные бригады планируют закончить восстановительные работы к вечеру", - пообещали власти.
https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900295978.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900777858_468:0:1231:572_1920x0_80_0_0_e1e9ebdf2ae6dc067b2e1805e348c769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльск, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Роман Старовойт
ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили более 30 домов

ВСУ при обстреле Рыльска в Курской области повредили 30 домов и соцучреждений

© Курская область/TelegramКассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области. 5 октября 2023
Кассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области. 5 октября 2023
© Курская область/Telegram
Кассетный боеприпас, обнаруженный в Рыльске в Курской области. 5 октября 2023
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Больше 30 домов и социальных учреждений были повреждены в Рыльске Курской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Украины утром в четверг, сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска, от которого до границы около 40 километров, кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Запад дал Украине все оружие, которое мог дать, считает французский эксперт
3 октября, 21:24
"В Рыльске в результате обстрела пострадали более 30 домов и социальные учреждения. Сегодня утром город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Специалисты провели обследование повреждений 29 частных домовладений и одного многоквартирного дома. Осколками посечены здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы", - сообщили в правительстве Курской области.
Власти сообщают, что при обстреле в 10 домах пробило крыши, в пяти зданиях повредило фасады и у 16 - заборы, также повреждено восемь личных автомобилей.
"В настоящее время производится дефектовка повреждений, замер пластиковых окон и стеклопакетов. В ближайшее время будет завезён весь необходимый материал для проведения ремонтно-восстановительных работ. Специалисты приступят к устранению выявленных повреждений. Также будет проведена работа по оценке нанесенного ущерба частному автотранспорту", - добавили в правительстве.
Старовойт также сообщал сообщал, что утром в четверг был нанесён удар беспилотниками по трём приграничным районам Курской области. В результате, были отключения электроэнергии. По информации властей, на данный момент без электричества остаются около 6 тысяч человек.
"Аварийные бригады планируют закончить восстановительные работы к вечеру", - пообещали власти.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала