https://ria.ru/20231005/obstrel-1900686546.html

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека

Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября по состоянию на 14.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в районе ж/д-станции "Никитовка" погибли женщины 1966 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол