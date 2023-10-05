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При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 05.10.2023 (обновлено: 14:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900686546.html
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека
Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:29
2023-10-05T14:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября по состоянию на 14.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в районе ж/д-станции "Никитовка" погибли женщины 1966 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека

СЦКК ДНР: при обстреле Горловки ВСУ погибли два человека

© Фото : Приходько РИК/TelegramНеразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. 5 октября 2023
Неразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Неразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. 5 октября 2023
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября по состоянию на 14.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в районе ж/д-станции "Никитовка" погибли женщины 1966 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 октября, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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