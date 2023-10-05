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При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека
Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:29
2023-10-05T14:29
2023-10-05T14:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 октября по состоянию на 14.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в районе ж/д-станции "Никитовка" погибли женщины 1966 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231005/donbass-1900664740.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки украинскими войсками погибли два человека
СЦКК ДНР: при обстреле Горловки ВСУ погибли два человека