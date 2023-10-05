https://ria.ru/20231005/obstrel-1900683232.html
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании - РИА Новости, 05.10.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:18
2023-10-05T14:18
2023-10-05T14:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900681138_0:142:960:682_1920x0_80_0_0_412b4229ac14283c1e85e48dc42d6013.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел в очередной раз попал Ясиноватский район электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв среди сотрудников удалось избежать", - говорится в сообщении. Начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев также сообщил, что были повреждены стены и оконные блоки первого этажа административного здания, а под осколки ВОПа попал и "УАЗ" энергетиков, на котором аварийные бригады ежедневно выезжают для восстановительных работ. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900652421.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900681138_0:70:960:790_1920x0_80_0_0_b4b07ed8836cbe02b6870f8869f8d411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
Минугля ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости.
Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале
.
"Сегодня утром под обстрел в очередной раз попал Ясиноватский район электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв среди сотрудников удалось избежать", - говорится в сообщении.
Начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев также сообщил, что были повреждены стены и оконные блоки первого этажа административного здания, а под осколки ВОПа попал и "УАЗ" энергетиков, на котором аварийные бригады ежедневно выезжают для восстановительных работ.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами