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При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900683232.html
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании - РИА Новости, 05.10.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании
Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:18
2023-10-05T14:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел в очередной раз попал Ясиноватский район электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв среди сотрудников удалось избежать", - говорится в сообщении. Начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев также сообщил, что были повреждены стены и оконные блоки первого этажа административного здания, а под осколки ВОПа попал и "УАЗ" энергетиков, на котором аварийные бригады ежедневно выезжают для восстановительных работ. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900652421.html
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донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании

Минугля ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании

© Фото : Министерство угля и энергетики ДНР/TelegramЗдание энергокомпании, поврежденное при обстреле Ясиноватского района в ДНР
Здание энергокомпании, поврежденное при обстреле Ясиноватского района в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Министерство угля и энергетики ДНР/Telegram
Здание энергокомпании, поврежденное при обстреле Ясиноватского района в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.
"Сегодня утром под обстрел в очередной раз попал Ясиноватский район электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв среди сотрудников удалось избежать", - говорится в сообщении.
Начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев также сообщил, что были повреждены стены и оконные блоки первого этажа административного здания, а под осколки ВОПа попал и "УАЗ" энергетиков, на котором аварийные бригады ежедневно выезжают для восстановительных работ.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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