https://ria.ru/20231005/obstrel-1900683232.html

При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании

При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании - РИА Новости, 05.10.2023

При обстреле Ясиноватского района пострадало здание энергокомпании

Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:18

2023-10-05T14:18

2023-10-05T14:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Здание энергокомпании повреждено в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, жертв удалось избежать, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел в очередной раз попал Ясиноватский район электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании". По счастливой случайности жертв среди сотрудников удалось избежать", - говорится в сообщении. Начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев также сообщил, что были повреждены стены и оконные блоки первого этажа административного здания, а под осколки ВОПа попал и "УАЗ" энергетиков, на котором аварийные бригады ежедневно выезжают для восстановительных работ. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району.

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донецкая народная республика, происшествия