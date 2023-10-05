https://ria.ru/20231005/obstrel-1900672331.html

Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела

Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела - РИА Новости, 05.10.2023

Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела

Один жилой квартал, по уточненным данным, остался без энергоснабжения в Рыльске Курской области после массированного обстрела с территории Украины, снарядами... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:38

2023-10-05T13:38

2023-10-05T13:38

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один жилой квартал, по уточненным данным, остался без энергоснабжения в Рыльске Курской области после массированного обстрела с территории Украины, снарядами повреждены порядка 11 домов и пять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. "В результате обстрела произошло отключение одного квартала от электроснабжения", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, повреждения различной степени также получили 11 жилых домов и пять автомобилей. Собеседник агентства отметил, что в атаке на Рыльск, кроме того, участвовали беспилотники самолетного типа.

https://ria.ru/20231004/svet-1900483060.html

https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900582686.html

рыльск

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рыльск, курская область, происшествия