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Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900672331.html
Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела
Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела - РИА Новости, 05.10.2023
Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела
Один жилой квартал, по уточненным данным, остался без энергоснабжения в Рыльске Курской области после массированного обстрела с территории Украины, снарядами... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:38
2023-10-05T13:38
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один жилой квартал, по уточненным данным, остался без энергоснабжения в Рыльске Курской области после массированного обстрела с территории Украины, снарядами повреждены порядка 11 домов и пять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. "В результате обстрела произошло отключение одного квартала от электроснабжения", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, повреждения различной степени также получили 11 жилых домов и пять автомобилей. Собеседник агентства отметил, что в атаке на Рыльск, кроме того, участвовали беспилотники самолетного типа.
https://ria.ru/20231004/svet-1900483060.html
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900582686.html
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рыльск, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Происшествия
Жилой квартал города в Курской области остался без света после обстрела

Жилой квартал курского Рыльска остался без света после украинского обстрела

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один жилой квартал, по уточненным данным, остался без энергоснабжения в Рыльске Курской области после массированного обстрела с территории Украины, снарядами повреждены порядка 11 домов и пять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльска кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. В разных частях города повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили, найдены неразорвавшиеся боеприпасы.
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«
"В результате обстрела произошло отключение одного квартала от электроснабжения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, повреждения различной степени также получили 11 жилых домов и пять автомобилей.
Собеседник агентства отметил, что в атаке на Рыльск, кроме того, участвовали беспилотники самолетного типа.
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