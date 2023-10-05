https://ria.ru/20231005/obstrel-1900652421.html

Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами

Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023

Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами

Перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов после обстрела города украинскими... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:42

2023-10-05T12:42

2023-10-05T12:42

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов после обстрела города украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Перрон железнодорожного вокзала Никитовка (Никитовский район Горловки) усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - написал Приходько. Ранее сообщалось, что украинские войска в четверг утром выпустили восемь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900636567.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия