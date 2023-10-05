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Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900652421.html
Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами
Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023
Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами
Перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов после обстрела города украинскими... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:42
2023-10-05T12:42
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов после обстрела города украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Перрон железнодорожного вокзала Никитовка (Никитовский район Горловки) усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - написал Приходько. Ранее сообщалось, что украинские войска в четверг утром выпустили восемь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900636567.html
горловка
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мэр рассказал о последствиях обстрела Горловки кассетными снарядами

Мэр Приходько: ж/д перрон в Горловке усеян кассетными снарядами после обстрела

© Фото : Приходько РИК/TelegramНеразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке
Неразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Неразорвавшиеся снаряды на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов после обстрела города украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Перрон железнодорожного вокзала Никитовка (Никитовский район Горловки) усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - написал Приходько.
Ранее сообщалось, что украинские войска в четверг утром выпустили восемь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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