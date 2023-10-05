https://ria.ru/20231005/obstrel-1900632418.html

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.10.2023

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:53

2023-10-05T11:53

2023-10-05T11:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной", - написал мэр.Ранее он сообщил, что при украинском обстреле города ранены пять мирных жителей.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия