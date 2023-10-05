https://ria.ru/20231005/obstrel-1900605945.html

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 70 раз, половина из них была выпущена из РСЗО по селу Брока... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:30

2023-10-05T10:30

2023-10-05T10:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 70 раз, половина из них была выпущена из РСЗО по селу Брока Валуйского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 4 октября. В среду украинские военные выпустили 72 снаряда различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе три взрывных устройства было сброшено с дрона. За отчетный день было сбито два украинских беспилотника, также село в Шебекинском округе подвергалось атаке дрона-камикадзе. "В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 36 снарядов из РСЗО "Град", по селу Песчанка – 3 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка – 4 минометных снаряда, по селу Вериговка и хутору Дубровка – 8 и 7 артиллерийских снарядов соответственно", - написал Гладков. Он добавил, в Белгородском районе два раза из артиллерии обстреляно село Журавлевка. После работы ПВО в селе Шишино выявлены повреждения в одном домовладении, посечены 4 автомобилям и в селе Севрюково поврежден один автомобиль. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка. По данным главы области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая посажены два украинских БПЛА. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один из инфраструктурных объектов связи. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Середа с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

муром

белгородский район

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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия