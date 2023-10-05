Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900605945.html
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 70 раз, половина из них была выпущена из РСЗО по селу Брока... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:30
2023-10-05T10:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820329_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3ac3cbd479b1c52e472d71102290c4a9.jpg
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 70 раз, половина из них была выпущена из РСЗО по селу Брока Валуйского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 4 октября. В среду украинские военные выпустили 72 снаряда различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе три взрывных устройства было сброшено с дрона. За отчетный день было сбито два украинских беспилотника, также село в Шебекинском округе подвергалось атаке дрона-камикадзе. "В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 36 снарядов из РСЗО "Град", по селу Песчанка – 3 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка – 4 минометных снаряда, по селу Вериговка и хутору Дубровка – 8 и 7 артиллерийских снарядов соответственно", - написал Гладков. Он добавил, в Белгородском районе два раза из артиллерии обстреляно село Журавлевка. После работы ПВО в селе Шишино выявлены повреждения в одном домовладении, посечены 4 автомобилям и в селе Севрюково поврежден один автомобиль. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка. По данным главы области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая посажены два украинских БПЛА. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один из инфраструктурных объектов связи. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Середа с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
муром
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820329_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ecfe1033f06b3aa0c1da9691dca1e069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 72 снаряда по Белгородской области

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда
Последствия взрыва снаряда - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более 70 раз, половина из них была выпущена из РСЗО по селу Брока Валуйского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 4 октября. В среду украинские военные выпустили 72 снаряда различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе три взрывных устройства было сброшено с дрона. За отчетный день было сбито два украинских беспилотника, также село в Шебекинском округе подвергалось атаке дрона-камикадзе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после атаки БПЛА
4 октября, 07:54
"В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 36 снарядов из РСЗО "Град", по селу Песчанка – 3 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка – 4 минометных снаряда, по селу Вериговка и хутору Дубровка – 8 и 7 артиллерийских снарядов соответственно", - написал Гладков.
Он добавил, в Белгородском районе два раза из артиллерии обстреляно село Журавлевка. После работы ПВО в селе Шишино выявлены повреждения в одном домовладении, посечены 4 автомобилям и в селе Севрюково поврежден один автомобиль. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка.
По данным главы области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая посажены два украинских БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один из инфраструктурных объектов связи. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Середа с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала