https://ria.ru/20231005/obstrel-1900583936.html

ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 05.10.2023

ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами

Украина обстреляла город Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:25

2023-10-05T07:25

2023-10-05T11:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

курская область

рыльск

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина обстреляла город Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Старовойт.На месте работают саперы, там обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы.В результате атаки повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html

https://ria.ru/20231004/belgorod-1900405905.html

украина

россия

курская область

рыльск

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украина, россия, курская область, рыльск, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины