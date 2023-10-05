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ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 05.10.2023
ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами
Украина обстреляла город Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:25
2023-10-05T07:25
2023-10-05T11:53
специальная военная операция на украине
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происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украина обстреляла город Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Старовойт.На месте работают саперы, там обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы.В результате атаки повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html
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украина, россия, курская область, рыльск, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Рыльск, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город в Курской области кассетными боеприпасами
Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина