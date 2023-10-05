https://ria.ru/20231005/niger-1900621630.html

Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели

Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели - РИА Новости, 05.10.2023

Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели

Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны французских военных начнется на этой неделе, следует из заявления мятежного Национального РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:17

2023-10-05T11:17

2023-10-05T11:32

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны французских военных начнется на этой неделе, следует из заявления мятежного Национального совета по защите отечества.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главнокомандующего ВС Франции сообщило, что Франция начнет операцию по выводу своих войск из Нигера на этой неделе."Национальный совет по защите отечества информирует нигерийцев, что вывод французских военных войск из нашей страны начнется на этой неделе", - говорится в заявлении в аккаунте мятежников в соцсети X.Отмечается, что первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в городе Уаллам. "Авиабаза Ниамея, где дислоцируется большинство французских военных, будет демонтирована к концу года", - говорится в заявлении.Пришедшие к власти мятежники обещают внимательно следить за тем, чтобы вывод французских сил из страны был проведен при полном порядке и безопасности.

https://ria.ru/20230927/posol-1898890082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023