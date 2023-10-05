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Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели - РИА Новости, 05.10.2023
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11:17 05.10.2023 (обновлено: 11:32 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/niger-1900621630.html
Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели
Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели - РИА Новости, 05.10.2023
Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели
Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны французских военных начнется на этой неделе, следует из заявления мятежного Национального РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:17
2023-10-05T11:32
в мире
нигер
франция
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны французских военных начнется на этой неделе, следует из заявления мятежного Национального совета по защите отечества.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главнокомандующего ВС Франции сообщило, что Франция начнет операцию по выводу своих войск из Нигера на этой неделе."Национальный совет по защите отечества информирует нигерийцев, что вывод французских военных войск из нашей страны начнется на этой неделе", - говорится в заявлении в аккаунте мятежников в соцсети X.Отмечается, что первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в городе Уаллам. "Авиабаза Ниамея, где дислоцируется большинство французских военных, будет демонтирована к концу года", - говорится в заявлении.Пришедшие к власти мятежники обещают внимательно следить за тем, чтобы вывод французских сил из страны был проведен при полном порядке и безопасности.
https://ria.ru/20230927/posol-1898890082.html
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в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023
Мятежники в Нигере подтвердили вывод французских войск до конца недели

Мятежники в Нигере: французская авиабаза в Ниамее закроется до конца года

© AFP 2023 / DOMINIQUE FAGETФранцузские военнослужащие в Мадаме, Нигер
Французские военнослужащие в Мадаме, Нигер - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / DOMINIQUE FAGET
Французские военнослужащие в Мадаме, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны французских военных начнется на этой неделе, следует из заявления мятежного Национального совета по защите отечества.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главнокомандующего ВС Франции сообщило, что Франция начнет операцию по выводу своих войск из Нигера на этой неделе.
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"Национальный совет по защите отечества информирует нигерийцев, что вывод французских военных войск из нашей страны начнется на этой неделе", - говорится в заявлении в аккаунте мятежников в соцсети X.
Отмечается, что первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в городе Уаллам. "Авиабаза Ниамея, где дислоцируется большинство французских военных, будет демонтирована к концу года", - говорится в заявлении.
Пришедшие к власти мятежники обещают внимательно следить за тем, чтобы вывод французских сил из страны был проведен при полном порядке и безопасности.
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