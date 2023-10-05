Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе
AFP: Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDФранцузские солдаты и нигерийские солдаты готовятся к выполнению задания на французской авиабазе в Ниамее
Французские солдаты и нигерийские солдаты готовятся к выполнению задания на французской авиабазе в Ниамее
ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс.
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"Мы запустим операцию по выводу войск на этой неделе, в надлежащем порядке, в условиях безопасности и в координации с нигерской стороной", — цитирует агентство представителя французских вооруженных сил.
Пришедшие к власти после государственного переворота члены Национального совета по защите отечестве подтвердили уход французских военных. Согласно заявлению совета, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.
В сентябре президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.
Этого ранее требовали мятежники, отстранившие от исполнения обязанностей президента Мохамеда Базума. В Париже говорили, что признают требования лишь легитимных властей.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана. Как отмечают СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 процентов до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.