https://ria.ru/20231005/niger-1900596851.html

Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе - РИА Новости, 05.10.2023

Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:44

2023-10-05T09:44

2023-10-05T11:35

в мире

нигер

франция

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс."Мы запустим операцию по выводу войск на этой неделе, в надлежащем порядке, в условиях безопасности и в координации с нигерской стороной", — цитирует агентство представителя французских вооруженных сил.Пришедшие к власти после государственного переворота члены Национального совета по защите отечестве подтвердили уход французских военных. Согласно заявлению совета, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.В сентябре президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.Этого ранее требовали мятежники, отстранившие от исполнения обязанностей президента Мохамеда Базума. В Париже говорили, что признают требования лишь легитимных властей.Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана. Как отмечают СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 процентов до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html

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в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023