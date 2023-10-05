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Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе - РИА Новости, 05.10.2023
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09:44 05.10.2023 (обновлено: 11:35 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/niger-1900596851.html
Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе
Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе - РИА Новости, 05.10.2023
Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе
Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:44
2023-10-05T11:35
в мире
нигер
франция
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс.&quot;Мы запустим операцию по выводу войск на этой неделе, в надлежащем порядке, в условиях безопасности и в координации с нигерской стороной&quot;, — цитирует агентство представителя французских вооруженных сил.Пришедшие к власти после государственного переворота члены Национального совета по защите отечестве подтвердили уход французских военных. Согласно заявлению совета, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.В сентябре президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.Этого ранее требовали мятежники, отстранившие от исполнения обязанностей президента Мохамеда Базума. В Париже говорили, что признают требования лишь легитимных властей.Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана. Как отмечают СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 процентов до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html
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в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023
Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

AFP: Франция начнет вывод войск из Нигера на этой неделе

© AFP 2023 / ALAIN JOCARDФранцузские солдаты и нигерийские солдаты готовятся к выполнению задания на французской авиабазе в Ниамее
Французские солдаты и нигерийские солдаты готовятся к выполнению задания на французской авиабазе в Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Французские солдаты и нигерийские солдаты готовятся к выполнению задания на французской авиабазе в Ниамее
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Франция на этой неделе начнет выводить свои войска из Нигера, сообщило агентство Франс Пресс.
«

"Мы запустим операцию по выводу войск на этой неделе, в надлежащем порядке, в условиях безопасности и в координации с нигерской стороной", — цитирует агентство представителя французских вооруженных сил.

Пришедшие к власти после государственного переворота члены Национального совета по защите отечестве подтвердили уход французских военных. Согласно заявлению совета, первыми страну покинут служащие, базирующиеся в городе Уаллам. Кроме того, до конца года обещают разобрать авиабазу Ниамея.
В сентябре президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Тогда же он сообщил, что французские военные покинут страну до конца этого года.
Этого ранее требовали мятежники, отстранившие от исполнения обязанностей президента Мохамеда Базума. В Париже говорили, что признают требования лишь легитимных властей.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана. Как отмечают СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 процентов до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
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В миреНигерФранцияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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