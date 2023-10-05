https://ria.ru/20231005/neft-1900784995.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 84 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:57

2023-10-05T18:57

2023-10-05T18:59

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 84 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,84%, до 84,23 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 84 долларов — впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,94%, до 82,59 доллара.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)