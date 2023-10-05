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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 84 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:57
2023-10-05T18:57
2023-10-05T18:59
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с конца августа опустилась ниже 84 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,84%, до 84,23 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 84 долларов — впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,94%, до 82,59 доллара.
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, Цены на нефть, WTI (нефть)
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 84 долларов за баррель впервые с 29 августа