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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:02

2023-10-05T12:02

2023-10-05T14:09

цены на нефть

экономика

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа, следует из данных торгов.По состоянию на 12.36 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,72% - до 85,19 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до минимального уровня в 84,81 доллара, оказавшись ниже 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,78% - до 83,56 доллара.Днем ранее нефть подешевела на 5,6%. В четверг днем котировки продолжают падать после попыток утренней коррекции. Опасения рынков вызвала вышедшая в среду статистика из США, которая показала, что за неделю по 29 сентября запасы бензина в стране выросли заметно сильнее прогнозов - на 6,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 0,2 миллиона. Эти данные усилили обеспокоенность за спрос на сырье.Если ранее стоимость нефти поддерживалась ожиданиями дефицита предложения, то теперь внимание рынков сосредоточено в основном вокруг перспектив спроса, говорят аналитики."Более высокие процентные ставки могут снизить перспективы роста (экономики - ред.) в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть", - цитирует издание Financial Times аналитика Morningstar Стивена Эллиса (Stephen Ellis).

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цены на нефть, экономика, brent, wti (нефть), сша