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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:02
2023-10-05T12:02
2023-10-05T14:09
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа, следует из данных торгов.По состоянию на 12.36 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,72% - до 85,19 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до минимального уровня в 84,81 доллара, оказавшись ниже 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,78% - до 83,56 доллара.Днем ранее нефть подешевела на 5,6%. В четверг днем котировки продолжают падать после попыток утренней коррекции. Опасения рынков вызвала вышедшая в среду статистика из США, которая показала, что за неделю по 29 сентября запасы бензина в стране выросли заметно сильнее прогнозов - на 6,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 0,2 миллиона. Эти данные усилили обеспокоенность за спрос на сырье.Если ранее стоимость нефти поддерживалась ожиданиями дефицита предложения, то теперь внимание рынков сосредоточено в основном вокруг перспектив спроса, говорят аналитики."Более высокие процентные ставки могут снизить перспективы роста (экономики - ред.) в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть", - цитирует издание Financial Times аналитика Morningstar Стивена Эллиса (Stephen Ellis).
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цены на нефть, экономика, brent, wti (нефть), сша
Цены на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть), США
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 29 августа