Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 05.10.2023 (обновлено: 14:09 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/neft-1900636899.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2023
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:02
2023-10-05T14:09
цены на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа, следует из данных торгов.По состоянию на 12.36 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,72% - до 85,19 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до минимального уровня в 84,81 доллара, оказавшись ниже 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,78% - до 83,56 доллара.Днем ранее нефть подешевела на 5,6%. В четверг днем котировки продолжают падать после попыток утренней коррекции. Опасения рынков вызвала вышедшая в среду статистика из США, которая показала, что за неделю по 29 сентября запасы бензина в стране выросли заметно сильнее прогнозов - на 6,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 0,2 миллиона. Эти данные усилили обеспокоенность за спрос на сырье.Если ранее стоимость нефти поддерживалась ожиданиями дефицита предложения, то теперь внимание рынков сосредоточено в основном вокруг перспектив спроса, говорят аналитики."Более высокие процентные ставки могут снизить перспективы роста (экономики - ред.) в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть", - цитирует издание Financial Times аналитика Morningstar Стивена Эллиса (Stephen Ellis).
https://ria.ru/20231004/eksport-1900421105.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, экономика, brent, wti (нефть), сша
Цены на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть), США
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 29 августа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 0,8%, стоимость барреля марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 85 долларов впервые с 29 августа, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.36 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,72% - до 85,19 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до минимального уровня в 84,81 доллара, оказавшись ниже 85 долларов впервые с 29 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,78% - до 83,56 доллара.
Днем ранее нефть подешевела на 5,6%. В четверг днем котировки продолжают падать после попыток утренней коррекции. Опасения рынков вызвала вышедшая в среду статистика из США, которая показала, что за неделю по 29 сентября запасы бензина в стране выросли заметно сильнее прогнозов - на 6,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 0,2 миллиона. Эти данные усилили обеспокоенность за спрос на сырье.
Если ранее стоимость нефти поддерживалась ожиданиями дефицита предложения, то теперь внимание рынков сосредоточено в основном вокруг перспектив спроса, говорят аналитики.
"Более высокие процентные ставки могут снизить перспективы роста (экономики - ред.) в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть", - цитирует издание Financial Times аналитика Morningstar Стивена Эллиса (Stephen Ellis).
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ЮНКТАД оценили общий объем российского экспорта газа и нефти
4 октября, 13:24
 
Цены на нефтьЭкономикаBrentWTI (нефть)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала