https://ria.ru/20231005/natsisty-1900782083.html

Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система

Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система

На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:46

2023-10-05T18:46

2023-10-05T20:57

канада

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746381_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ef1cf7fadcfe459315c15c8e73bae73c.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, справедливы ли заявления России о стремлении к денацификации украинской политической системы."Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту", - сказал президент.Путин добавил, что это был не просто идейный последователь нацизма, это был реальный нацист, бывший солдат СС."Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не дает нам права говорить о ее денацификации?" - заключил президент.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

канада

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире