https://ria.ru/20231005/natsisty-1900782083.html
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система
На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:46
2023-10-05T18:46
2023-10-05T20:57
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, справедливы ли заявления России о стремлении к денацификации украинской политической системы."Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту", - сказал президент.Путин добавил, что это был не просто идейный последователь нацизма, это был реальный нацист, бывший солдат СС."Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не дает нам права говорить о ее денацификации?" - заключил президент.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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канада, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Канада, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система
Путин: на Украине сложилась пронацистская политическая система
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, справедливы ли заявления России о стремлении к денацификации украинской политической системы.
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин
"Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту", - сказал президент.
Путин добавил, что это был не просто идейный последователь нацизма, это был реальный нацист, бывший солдат СС.
"Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не дает нам права говорить о ее денацификации?" - заключил президент.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку
, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма