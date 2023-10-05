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Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система - РИА Новости, 05.10.2023
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18:46 05.10.2023 (обновлено: 20:57 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/natsisty-1900782083.html
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система
На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:46
2023-10-05T20:57
канада
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, справедливы ли заявления России о стремлении к денацификации украинской политической системы."Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту", - сказал президент.Путин добавил, что это был не просто идейный последователь нацизма, это был реальный нацист, бывший солдат СС."Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не дает нам права говорить о ее денацификации?" - заключил президент.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html
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канада, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Канада, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система

Путин: на Украине сложилась пронацистская политическая система

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. На Украине сложилась пронацистская политическая система, об этом свидетельствуют аплодисменты Владимира Зеленского эсэсовцу в Канаде, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, справедливы ли заявления России о стремлении к денацификации украинской политической системы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Запад поставил во главе Украины еврея, прикрывающего нацизм, заявил Путин
5 сентября, 17:08
"Вот мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту", - сказал президент.
Путин добавил, что это был не просто идейный последователь нацизма, это был реальный нацист, бывший солдат СС.
"Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не дает нам права говорить о ее денацификации?" - заключил президент.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
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